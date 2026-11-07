Matías Prats, sobre su patrimonio: «Mi padre vivía para trabajar y yo, para vivir, he invertido en una empresa fotovoltaica»

Matías Prats es uno de los periodistas más conocidos de la televisión. Después de más de cinco décadas de trayectoria profesional, el presentador de Antena 3 ha conseguido consolidar una carrera que también ha tenido su reflejo en el terreno económico. Más allá de su trabajo delante de las cámaras, el comunicador ha hablado en alguna ocasión de sus decisiones financieras y de una inversión empresarial que decidió emprender junto a varios amigos: un proyecto relacionado con la energía fotovoltaica.

Como todos sabemos, el periodista ha mantenido una actitud discreta respecto a su vida privada. No es habitual que entre en detalles sobre sus ingresos, sus propiedades o sus inversiones. Sin embargo, hace años hizo una excepción y explicó algunos aspectos de su faceta como inversor.

Entre sus apuestas empresariales figura una participación en una empresa dedicada a la producción de energía solar. Una inversión que, según reconoció entonces, todavía no le había proporcionado los resultados económicos que esperaba. «Es un huerto que no me ha dado todavía… Genera electricidad, pero no genera mucho más», explicó entre risas.

Prats contó que la iniciativa surgió gracias a unos amigos que le propusieron participar en el proyecto. La idea le resultó atractiva por su relación con las energías renovables y decidió aportar capital. «Hicimos una inversión hace muchos años con unos amigos, que son los que invitaron a participar. Me gustó porque todo lo que es renovable me gusta. Me animé a invertir, pero todavía no da rendimiento», reconoció en LOC.

Otra manera de entender el trabajo

La relación de Matías Prats con el periodismo está marcada también por la figura de su padre, Matías Prats Cañete, uno de los locutores más populares de la historia de la radio española. Su influencia fue determinante en su trayectoria, aunque el hijo ha reconocido que ambos tenían formas distintas de entender la profesión y de organizar su vida alrededor del trabajo.

En una conversación con El Faro de Vigo, el presentador resumió esa diferencia con una frase que refleja su filosofía personal: «Él vivía más para trabajar y yo para vivir». Prats explicó que siempre ha asumido la responsabilidad que implica su profesión, pero sin convertirla en el único eje de su existencia.

«Yo tengo la responsabilidad de cumplir con mi cometido, pero es otra cosa», añadió. Una reflexión que permite entender cómo ha afrontado una carrera especialmente larga en un medio tan exigente como la televisión, donde los horarios, la exposición pública y la presión informativa forman parte de la rutina diaria.

Matías Prats Luque nació en Madrid en 1950 y creció en un entorno estrechamente relacionado con la comunicación. Aunque inicialmente estudió Derecho, terminó orientando su formación hacia el Periodismo, disciplina que cursó en la Universidad Complutense y en la Universidad CEU San Pablo.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a la radio a comienzos de los años setenta. En 1975 se incorporó a Televisión Española, donde comenzó una trayectoria que acabaría convirtiéndolo en uno de los rostros mejor valorados de la cadena pública.

La trayectoria de Matías Prats

Durante sus primeros años en televisión, Prats adquirió una notable experiencia en la información deportiva. Cubrió acontecimientos internacionales de primer nivel, entre ellos ocho ediciones de los Juegos Olímpicos, desde Montreal 1976 hasta Sídney 2000, además de diferentes campeonatos mundiales de fútbol y competiciones de tenis y golf.

También participó en espacios como Estudio estadio, donde su manera de narrar y comentar los acontecimientos deportivos contribuyó a consolidar su popularidad entre los espectadores.

Con el paso del tiempo dio el salto a la información general y se convirtió en uno de los presentadores del Telediario. Su experiencia en los acontecimientos deportivos en directo le permitió trasladar esa capacidad de reacción a un terreno informativo mucho más amplio, marcado por la actualidad política, económica e internacional.

En 1998 protagonizó uno de los movimientos más destacados del mercado televisivo al abandonar TVE para incorporarse a Antena 3. Desde entonces, su nombre ha permanecido estrechamente ligado a los informativos de la cadena privada, donde ha compartido pantalla con periodistas como Olga Viza, Susanna Griso y Mónica Carrillo.

Su vida lejos de la televisión

A su extensa carrera periodística se suma su presencia en el ámbito publicitario. Durante años, Matías Prats fue la imagen de Línea Directa, protagonizando numerosas campañas de la aseguradora y popularizando el conocido lema «Permíteme que insista».

Aquella colaboración contribuyó a ampliar su presencia más allá de los informativos y se convirtió en una de las asociaciones publicitarias más reconocibles de la televisión española. Aunque no se han hecho públicas las cantidades percibidas por esos trabajos, la publicidad ha sido una actividad paralela a su labor como presentador.

A sus 76 años, Matías Prats continúa siendo una figura estrechamente vinculada a la historia de la televisión. Una carrera que comenzó siguiendo los pasos de su padre, aunque con una filosofía propia sobre el trabajo y el tiempo personal. Como él mismo explicó, su objetivo nunca ha sido vivir exclusivamente para la profesión, sino cumplir con ella sin renunciar al resto de su vida.