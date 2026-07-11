En exclusivsa: Zeus Tous aclara el futuro del museo de Sara Montiel ante los rumores de cancelación: «Todo sigue igual»

En las últimas semanas, diversas informaciones han vuelto a poner el foco sobre el futuro del esperado museo dedicado a la figura de Sara Montiel. Trece años después de la muerte de la actriz y cantante manchega, uno de los proyectos más ambiciosos para preservar su legado vuelve a ser objeto de debate después de que varios medios hayan asegurado que su puesta en marcha sería «muy improbable». Una afirmación que ha generado numerosas dudas entre quienes llevan años esperando que el patrimonio artístico de la inolvidable Saritísima encuentre un espacio permanente desde el que acercar su historia al público.

Sin embargo, COOL ha podido hablar en exclusiva con Zeus Tous, hijo de la artista, quien, aunque mantiene la discreción que ha caracterizado este asunto desde sus inicios, sí ha querido trasladar un mensaje muy diferente al que se desprende de esas publicaciones. Lejos de confirmar que el proyecto haya sido abandonado o descartado definitivamente, el cantante asegura que, por el momento, la situación continúa exactamente igual que hasta ahora. «Por ahora, todo sigue igual», explica Zeus en conversación exclusiva con COOL. Unas declaraciones que dejan claro que todavía no existe ninguna decisión definitiva que permita dar por cerrado uno de los proyectos más ilusionantes vinculados al legado de Sara Montiel.

Las palabras del hijo de la actriz llegan precisamente después de que se publicara que el museo tendría muy complicado ver la luz y que el proyecto habría quedado prácticamente descartado. No obstante, Zeus evita respaldar esa versión y prefiere mantenerse fiel a la prudencia que ha mostrado desde hace tiempo, insistiendo en que únicamente hablará cuando existan novedades concretas sobre la forma en la que se desarrollará la iniciativa y el momento en el que podrá ponerse en marcha.

Conviene recordar que la creación de un museo dedicado a Sara Montiel no es una idea nueva. Ya en 2024 trascendió que la familia estaba trabajando en un ambicioso espacio expositivo en Madrid destinado a reunir parte del inmenso patrimonio artístico y personal de la actriz. El proyecto contemplaba la exhibición de vestidos, objetos personales, fotografías, premios, documentos y otros recuerdos que recorrieran la extraordinaria carrera de una mujer que logró convertirse en una de las españolas más internacionales del siglo XX. En aquel momento, el propio Zeus confirmó públicamente que la iniciativa estaba tomando forma y transmitió la ilusión con la que tanto él como su hermana Thais afrontaban aquel reto. Incluso trascendió que se estaban valorando diferentes ubicaciones y que el presupuesto previsto era especialmente importante, además de que se habían iniciado contactos con personas muy cercanas a Sara Montiel para recuperar piezas históricas que pudieran formar parte de la futura colección permanente.

No obstante, con el paso de los meses el proyecto dejó de avanzar al ritmo previsto. Fue entonces cuando el propio Zeus reconoció que se había precipitado al anunciar unos plazos que finalmente no pudieron cumplirse. Lejos de esconder la realidad, explicó con total naturalidad que prefería no volver a generar expectativas hasta tener la certeza de que todos los detalles estuvieran cerrados, motivo por el que desde entonces ha optado por una absoluta discreción.

Precisamente esa misma línea es la que mantiene hoy. En ningún momento confirma una cancelación definitiva, ni habla de un abandono del proyecto. Al contrario. Sus declaraciones a este medio apuntan a que el museo continúa en la misma situación en la que se encontraba hasta ahora: sin novedades que anunciar públicamente, pero también sin que pueda darse por descartado. La prudencia de Zeus responde, además, al deseo de evitar que vuelva a repetirse lo ocurrido en el pasado, cuando el exceso de optimismo hizo que se interpretara como inminente una apertura que finalmente tuvo que aplazarse. Ahora prefiere esperar a disponer de toda la información antes de ofrecer nuevos detalles sobre el calendario, el formato o la ubicación definitiva del futuro museo.

Zeus Montiel, discreto sobre la relación con su hermana Thais

En los últimos días, el proyecto también ha vuelto a coincidir con las informaciones sobre la relación entre Zeus y su hermana Thais, de quienes algunos medios aseguran que atraviesan un periodo de distanciamiento. Sin embargo, el propio Zeus no ha querido entrar a valorar esas cuestiones en su conversación con COOL, centrando exclusivamente sus palabras en el estado del museo y manteniendo la misma reserva que ha caracterizado siempre los asuntos relacionados con la intimidad familiar.

Lo que sí queda patente es que ambos hermanos han defendido durante años la importancia de preservar el legado de Sara Montiel. Cada uno desde una posición muy distinta —Zeus desde su faceta artística y pública, y Thais desde un perfil mucho más discreto—, ambos han participado activamente en la conservación del patrimonio de su madre y en mantener viva la memoria de una figura irrepetible de la cultura española.