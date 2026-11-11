Ester Expósito se suma a la huelga general en San Sebastián junto a Carlos González, actor de ‘La bola negra’

La jornada de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha dejado para el recuerdo una estampa que muy pocos esperaban. La actriz Ester Expósito se ha dejado ver entre los manifestantes reunidos en las calles del centro de San Sebastián. Y no lo ha hecho sola. Ya que, tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, lo ha hecho acompañada de Carlos González, uno de los protagonistas de la exitosa película de Los Javis, La bola negra.

Han sido las redes sociales de CCOO (Comisiones Obreras) de Euskadi las encargadas de sacar a la luz esta inesperada estampa en la que ambos intérpretes aparecen con gafas de sol (tal vez para evitar ser reconocidos) mientras caminan junto al resto de protestantes que reivindican el derecho a una vivienda digna y denuncian las crecientes dificultades de acceso a ella, el encarecimiento de los alquileres y el aumento generalizado del coste de la vida.

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La imagen es especialmente llamativa por Ester Expósito, quien, gracias a su exitosa trayectoria profesional y a su posición privilegiada dentro de la industria audiovisual, disfruta de una realidad económica muy alejada de la que afrontan muchos de los ciudadanos que han salido a las calles. Una circunstancia que no invalida su compromiso con estas manifestaciones, pero que sí pone sobre la mesa el contraste entre su situación personal y las dificultades que se denuncian.

Cabe destacar que horas antes de la manifestación, Ester ya mostró su apoyo a la huelga general a través de sus redes sociales. Y lo hizo compartiendo una ilustración en la que animaba a todo el mundo a acudir a las manifestaciones convocadas para este 11 de noviembre y, al mismo tiempo, a votar en las urnas el próximo día 29, fecha en la que se han convocado elecciones generales en nuestro país.

A día de hoy, Ester Expósito reside en un exclusivo dúplex situado en el barrio de Chamberí, en pleno centro de Madrid. Sin embargo, por su ajetreada agenda profesional, son muchas las temporadas en las que se ve obligada a mudarse de manera temporal. Sin ir más lejos, lleva varias semanas instalada en San Sebastián con motivo del rodaje de La Regenta, una adaptación del clásico de la literatura española de Leopoldo Alas Clarín en la que interpreta el papel de Ana Ozores. Carlos González también forma parte del reparto dando vida a Frígilis. Es por ello por lo que además de estas fotografías que han trascendido de ambos en las manifestaciones de la huelga general, ya se habían dejado ver juntos días atrás en la capital guipuzcoana.