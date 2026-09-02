Edmundo Arrocet ha dado el peor pronóstico sobre su estado de salud. En un momento marcado por la felicidad de su exfamilia política, debido a la llegada de Tessa, la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el humorista se ha pronunciado sobre el quiste en el riñón que le han localizado los médicos.

El difícil pronóstico de Edmundo Arrocet

Hace solo unos días, salía a la luz que la salud del exnovio de la fallecida María Teresa Campos no atravesaba su mejor momento. El chileno contó que le habían encontrado «una mancha y un bulto en el riñón» que no tenía un buen pronóstico tras hacerse varias pruebas.

A la espera de conocer los resultados, el cómico ha roto su silencio en una reveladora entrevista en la que ha explicado con todo lujo de detalles, y sin dramatismos, lo que le ha ocurrido y las decisiones que tomará en función del parte médico final.

Tras salir a la luz la noticia, el propio Edmundo ha decidido dar un paso adelante para contar qué le ha ocurrido y, además, ha reconocido que considera y asume que, «está en la recta final de su vida».

El archienemigo de las Campos, en la revista Semana, ha contado con todo lujo de detalles cómo afronta este bache de salud y cómo reaccionaría ante un diagnóstico complicado. Pendiente aún de lo que los especialistas concluyan, el que fuera novio de María Teresa ha tomado una decisión: «Si el quiste es malo y tiene difícil tratamiento, no lo quiero. Tampoco si me obliga a depender de una máquina. Si tengo algo malo, lo asumiré».

Además, Arrocet ha hablado abiertamente sobre el cáncer, una enfermedad que vivió muy de cerca hace unos años. «Tuve a mi segunda mujer con cáncer y sé lo que es…», ha dicho en el medio citado. Además, el chileno ha dejado claro que, en el caso de que no tenga solución, no va a dramatizar sobre ello, ya que no tiene miedo a la muerte: «El 85% de mis amigos y familiares han fallecido».

Por su parte, el director de la revista, tras hablar con Edmundo, ha ofrecido sus conclusiones sobre la conversación mantenida con el humorista sobre su estado de salud: «Él dice que está tranquilo, que tiene 78 años y que ha vivido todo lo que tenía que vivir. Dice que ha visto cómo su madre ha vivido los últimos años de su vida sujeta a una máquina de diálisis y que él no quiere eso, no quiere molestar a sus hijos. Él no se pondría un tratamiento. Le han tenido que hacer varios análisis y pruebas. Está a la espera de que le den los resultados».