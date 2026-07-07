La dura confesión de David Bisbal sobre la enfermedad de su hermano José María: «No se ha rendido, va a seguir luchando»

Aunque David Bisbal, al que conocimos por primera vez en el programa Operación Triunfo 1, siempre ha sido receloso de su vida diaria, se abrió en un reciente podcast, Cracks Podcast, sobre su familia. Allí tuvo palabras sobre la enfermedad de su hermano José María y recordó a su padre, recientemente fallecido en febrero, quien sufría Alzheimer en los últimos años.

El cantante relató qué le pasa a su hermano José María, que está en silla de ruedas debido a una lesión medular que sufrió en abril de 2023, cuando desapareció durante 30 horas en su localidad natal, Roquetas de Mar. Según ha recogido Europa Press, en base a la conversación de Bisbal en el podcast, explicó que hay temas que son duros y él suele evitar y especificó que su hermano va a seguir luchando porque no se ha rendido.

David Bisbal sobre la enfermedad de su hermano José María

David Bisbal tiene una larga carrera siendo uno de los cantantes más reputados del país. Pero no todo son días de vinos y rosas, y lo ha pasado mal. Aunque evitó profundizar sobre la enfermedad de su hermano, sí reconoció que le ayudó en su carrera, y fue él quien le animó a presentarse al casting del primer exitoso OT, en Madrid, para luego ser su mano derecha como manager una vez salió de la academia y vivió ya el éxito de una forma rotunda.

De hecho, todos lo recodamos cuando estaba junto a él, tanto en el programa, como fuera de él, ya que lo acompañaba en sus giras de conciertos, en sus espectáculos y en cada momento.

Bisbal tiene más palabras para su hermano y destaca que de él aprendió su disciplina y ello le ayudó a organizar el trabajo. pues en la primera época del cantante tras salir de la academia, era quien controlaba, organizada y supervisaba sus horarios, sus viajes, y hasta lo que solía comer el cantante en sus giras. Bisbal recuerda que estaba delgado porque no paraba, ir de giras comenta que es duro y debía alimentarse correctamente.

Para Bisbal, desde la enfermedad de su hermano a otros baches en su vida, la vida es efímera, y ha cambiado sus prioridades. De ello reflexiona en el podcast y por esto vive cada día rodeado de amor a su familia.

Sobre el Alzheimer, la enfermedad de su padre

En el podcast, Bisbal también tiene un recuerdo para su padre. Lo conocimos todos en el programa, cuando los familiares apoyaban a sus hijos y entraban a plató. El padre de Bisbal José Maria falleció hace unos cuatro meses tras años luchando contra el Alzheimer. «Fue duro, la verdad. Fue duro los primeros días, las primeras semanas», recuerda el cantante.

David Bisbal confiesa que realmente sufría más por su madre y destaca que le tiene muy presente desde que se fue, comentando que le ve cada día, «a diario está en mi mente». Sobre la enfermedad de su padre, Bisbal puntualizó que no se acordaba de cosas del presente, pero sí de canciones antiguas aunque no retenía los nombre, en general, «solamente del de mi madre», destaca.

Además, en el podcast tuvo palabras para su madre, y tiene claro que quiere compartir más momentos con ella, «para que ella siempre esté con sus nietos. Quiero estar con mi madre, hacerle fotos, vídeos, que después se vea guapa, alegre y darle cariño».

A pesar de sus compromisos laborales, tienen claro que va a pasar todo el tiempo que pueda con su familia, de hecho, al morir su padre, se llevó a su mujer, sus hijos y su madre a las Maldivas para hacer un viaje. Para estar juntos y que ella lo sobrellevara todo mucho mejor.

Bisbal confiesa que es muy familiar y todo ello le da la vida. esperamos más confesiones como estas, porque desde siempre el cantante ha sido muy reservado y ahora conocemos más sobre su vida.