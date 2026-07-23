El detector de mentiras pone contra las cuerdas a Plex y le obliga a responder si está enamorado de Aitana: «Ella lo sabe»

La relación de Aitana y Plex continúa avanzando a pasos agigantados. Recientemente, han sido fotografiados disfrutando de unos días de descanso en Ibiza, donde se han dejado ver a bordo de un exclusivo megayate intercambiando constantes gestos de complicidad y cariño. Unas imágenes que, para muchos, suponen la confirmación más evidente de que ambos atraviesan por un momento muy especial.

Pese al revuelo que siempre ha generado su romance, ni la cantante ni el creador de contenido han querido pronunciarse nunca sobre sus sentimientos. Ambos han optado por mantener la máxima discreción desde el principio. Sin embargo, Plex ha dado un paso inesperado que ha roto con esta regla no escrita. Y es que se ha sometido a un detector de mentiras junto a Ibai Llanos. Durante la prueba, el influencer tuvo que enfrentarse a una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus fans: ¿está verdaderamente enamorado de Aitana? Acorralado por el polígrafo y sin posibilidad de esquivar la cuestión, Plex terminó respondiendo a la gran incógnita y dejó un momento que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

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Enseguida, Plex reconocía que estaba enamorada de Aitana y el polígrafo señalaba que decía la verdad, pero Ibai, lejos de dar el tema por zanjado, quiso ir un paso más allá y conocer en qué nivel de enamoramiento se encontraba. Del 1 al 10, ¿cuánto podríamos decir?», le preguntaba. «Un 11», contestaba de manera tajante y rápida.

En ese momento, el encargado de monitorizar el polígrafo hacía hincapié en su propia valoración y señalaba que «Plex estaba en una etapa de enamoramiento total, en una etapa en la que todo es color de rosa». Pero queriendo ir más allá, quiso preguntarle si la intérprete de Cuarto Azul era conocedora de estos sentimientos, algo que Plex volvió a responder con un rotundo «sí». Una confesión que no ha pasado desapercibida y que no ha hecho más que alimentar el interés en torno a una relación que parece avanzar con paso firme, a pesar de la discreción de sus dos protagonistas.

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Por ahora, Aitana no se ha pronunciado sobre estas palabras de su chico, pero lo cierto es que sus fans no han tardado en llenar de emotivos mensajes las redes tras visualizar esta prueba a la que se ha sometido el de Zamora. «Grande, Plex», «A mí me encanta la gente que dice la verdad, y Plex es muy sincero», «A él no le importa estar con una superestrella», «Predicción: Aitana y él se van a casar 100%», escribían algunos de ellos.