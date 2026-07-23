Los entrenadores coinciden: este hábito de sólo 20 minutos al día puede transformar tu salud física y mental

En un momento en el que proliferan los entrenamientos de alta intensidad, caminar sigue ocupando un lugar privilegiado entre las recomendaciones de médicos y especialistas. No se trata de una moda pasajera, realmente es un deporte mucho más completo de lo que parece.

Cada vez son más los expertos que coinciden en que el organismo necesita movimiento diario para funcionar correctamente. Sin necesidad de grandes esfuerzos ni de largas sesiones de gimnasio, incorporar paseos a la rutina puede tener un impacto positivo sobre la salud cardiovascular, el metabolismo, el estado de ánimo e incluso la función cerebral.

Moverse es más que necesario

Aunque el ejercicio estructurado sigue siendo importante, los especialistas insisten en que no basta con entrenar unas horas a la semana si el resto del tiempo se pasa sentado. El cuerpo humano está diseñado para moverse de forma regular, una realidad que en muchas ocasiones choca con el estilo de vida actual, marcado por largas jornadas frente al ordenador o el teléfono móvil.

El entrenador Marcos Vázquez resume esta idea con una afirmación que ha repetido en distintas ocasiones: «Puedes tener buena salud sin entrenar, pero no sin movimiento». A su juicio, caminar representa la forma más sencilla de recuperar esa actividad diaria que muchas personas han ido perdiendo con el paso de los años.

En la misma línea se pronuncia el médico José Luis Marín, quien considera que no es necesario plantearse objetivos inalcanzables para empezar a notar mejoras.

Por su parte, el catedrático en Educación Física Felipe Isidro respalda esta visión desde el ámbito científico y recuerda que incrementar la actividad física diaria por encima de los 4.000 pasos reduce el riesgo de mortalidad prematura. El mensaje, según los especialistas, es claro: incluso pequeños aumentos en el nivel de actividad generan beneficios medibles para la salud.

Todos los beneficios de caminar

Uno de los errores más frecuentes consiste en asociar los paseos únicamente con la pérdida de peso. Sin embargo, los expertos recuerdan que los efectos positivos de caminar abarcan prácticamente todos los sistemas del organismo.

La actividad regular ayuda a regular la presión arterial, favorece un mejor control de los triglicéridos, contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y facilita el mantenimiento de un peso saludable sin provocar un aumento importante del apetito. Todo ello convierte este hábito en una herramienta especialmente útil para prevenir enfermedades crónicas.

Marcos Vázquez sostiene incluso que, en determinados aspectos relacionados con la salud cardiovascular, caminar puede ofrecer ventajas frente a correr, una afirmación que sorprende a quienes consideran que sólo los entrenamientos intensos producen mejoras relevantes.

Los especialistas insisten, además, en que no es necesario recorrer largas distancias para empezar a notar cambios. Felipe Isidro recuerda que una caminata de apenas diez minutos ya aporta beneficios tanto para la salud presente como para la futura, desmontando la idea de que sólo las sesiones prolongadas resultan eficaces.

Un aliado para la salud mental

Si los beneficios físicos están ampliamente documentados, los efectos sobre el bienestar psicológico tampoco pasan desapercibidos. Cada vez más investigaciones relacionan el movimiento diario con una reducción del estrés y una mejora del estado de ánimo.

José Luis Marín explica que caminar favorece la regulación del sistema nervioso y contribuye a estabilizar las emociones. Además, cuando el paseo se realiza al aire libre, el contacto con la naturaleza, la exposición a la luz natural y el cambio de entorno potencian todavía más estos efectos.

En un contexto en el que las pantallas ocupan buena parte del día, salir a caminar supone también un paréntesis frente a la sobreestimulación constante. Durante ese tiempo disminuyen las interrupciones, se reduce la presión por responder a mensajes o consultar notificaciones y resulta más fácil concentrarse en el entorno inmediato.

Muchos especialistas consideran que ese espacio de desconexión favorece también la creatividad y la claridad mental. No es una idea nueva. A lo largo de la historia, numerosos pensadores, escritores y científicos encontraron en los paseos un momento propicio para ordenar ideas y desarrollar nuevos proyectos.

¿Cuántos pasos hay que dar al día?

Marcos Vázquez recomienda plantearse como referencia los 10.000 pasos diarios, no porque se trate de un objetivo imprescindible, sino porque ayuda a combatir el sedentarismo y anima a mantener una actividad constante a lo largo de la jornada.

Felipe Isidro ofrece una perspectiva más flexible y recuerda que superar los 4.000 pasos diarios ya se asocia con una reducción importante de riesgos para la salud. A partir de ese umbral, cualquier incremento aporta beneficios adicionales, por lo que cada persona puede adaptar sus objetivos a sus circunstancias.

José Luis Marín apuesta por un planteamiento todavía más sencillo: caminar al menos 20 minutos al día. En su opinión, lo verdaderamente importante es consolidar un hábito sostenible en el tiempo, sin convertir el ejercicio en una obligación difícil de mantener.

Es decir, no se trata de perseguir un número o unos resultados concreto. La clave esta en entender lo importante que es moverse, hacer deporte y mantenerse activo.