Cristina Pedroche se estrena como DJ tras superar su bache de salud: «Tengo resaca»

Cristina Pedroche se ha estrenado como DJ. La periodista ha encontrado en la música un nuevo hobby con el que podría sacar rentabilidad económica. De momento, y tal y como ha mostrado en sus redes sociales, la mujer de Dabiz Muñoz ha hecho precisamente su puesta de largo en uno de los templos gastronómicos de su marido.

Cristina Pedroche debuta como DJ

Aunque parecía un imposible —ya que hace unos días sufrió un problema de salud que le obligó a permanecer unos días de reposo—, Pedroche ha debutado en el mundo de la música como DJ. A través de su perfil de Instagram (donde acumula casi 3 millones de seguidores), la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha compartido cómo ha sido su debut a los mandos de una mesa de mezclas.

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«Tengo tanta resaca emocional que no consigo encontrar las palabras para definir todo lo que viví ayer, pero en cuanto las encuentre, las compartiré con vosotros. De momento solo puedo dar las gracias», ha escrito. Para la ocasión, la comunicadora se ha enfundado en un mono rojo con transparencias y que sigue la línea cromática de Streetxo Ibiza, donde ha tenido lugar el evento y su presentación como DJ.

Además de la emoción por estrenar esta faceta, Pedroche recibía una sorpresa muy especial tras terminar su sesión y es que su marido, Dabiz Muñoz, le dejaba sin aliento al regalarle un impresionante ramo de flores. «Este ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado en los últimos años. Ayer cerramos una temporada espectacular con un closing party de otro planeta, con una DJ top mundial, Cristina Pedroche. Lo de este año ha sido una ida de olla. Gracias, equipo, vinimos a hacer algo grande en Ibiza y hemos reventado todas las previsiones en nuestro primer año en la isla; esto no ha hecho más que empezar y todavía hay mucho margen de mejora. Gracias, Ibiza, habéis sido unos anfitriones estratosféricos; ¡el año que viene prometemos un Streetxo mucho más salvaje!», ha escrito el chef sobre el debut de su mujer.

Su bache de salud

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Este evento llega solo días después de que peligrara la gran puesta de largo de Pedroche. La pasada semana, la periodista aparecía en redes sociales visiblemente triste tras anunciar que su debut como DJ estaba en la cuerda floja. ¿El motivo? Un problema de salud que le obligaba a ir a urgencias. «Pues nada, sinusitis. A ver si por fin puedo respirar», dijo.

Sin embargo, y horas después de acudir al médico, la mujer de Muñoz contaba en sus historias temporales que no mejoraba y que se encontraba todavía peor: «La medicación en vena me dijeron que me haría efecto en unas horas y casi 24 horas después estoy hasta peor. Me duele la frente, los ojos, los pómulos, la mandíbula… Me hicieron una radiografía en la que vieron que tengo todo lleno de mocos».

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y Pedroche ha vuelto a subirse a una tarima. Ahora solo queda descubrir otra gran incógnita… ¿Estará en el escenario de la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre?