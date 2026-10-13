Casi 20 años después, Anne Hathaway todavía lamenta este papel: «Una película difícil»

Puede que Zendaya y Tom Holland hayan sido los dos intérpretes más taquilleros del año, pero ningún actor de la industria ha presentado tantos proyectos en los últimos meses como Anne Hathaway. La ganadora del Oscar por Los miserables (2012) ha estrenado en medio año, toda una colección de producciones de diferente índole, lo que le ha llevado a protagonizar una enérgica campaña promocional, detrás de otra. Desde El diablo viste de Prada 2 a La Odisea, pasando por El final de Oak Street y Mother Mary. Ahora, mientras concedía varias entrevistas para la gira de su último filme, Verity. La sombra de un engaño, la estrella ha hablado abiertamente de cuál es la película de su carrera en la que cree que no hizo un «buen trabajo».

A pesar de tener una carrera envidiable y haber trabajado a las órdenes de cineastas de la talla de Jonathan Demme, Tim Burton, Ang Lee o Christopher Nolan, la actriz norteamericana todavía tiene una espinita clavada con una cinta que estrenó hace casi 20 años y, por qué no decirlo, casi nadie recuerda. Nos referimos al drama de época biográfico donde compartió pantalla con James McAvoy, dando vida a la escritora de ‘Orgullo y prejuicio’, Jane Austen.

El largometraje dirigido por Julian Jarrold no recibió tampoco críticas excesivamente crueles e incluso, Hathaway terminó con una nominación a la Mejor actriz en los British Independent Film Awards. Sin embargo, a día de hoy, la actriz de Princesa por sorpresa lamenta todo lo que podía haber aportado al personaje y no hizo en su momento, explicando que para ella, además, «sobreactuó en varias escenas».

Anne Hathaway, sobre su interpretación en ‘Jane Austen’: «Había algo más que podría haber aportado»

Hathaway describía así su amargo recuerdo de la película de Jarrold a The Independent:

«Sigue siendo una película difícil de comentar para mí, porque nunca sentí que realmente hiciera un buen trabajo. Había algo más que podría haber aportado a ese personaje que habría sido mejor, pero en fin. Siempre es fácil decirlo a posteriori».

La actriz todavía no era un icono de Hollywood consolidado y asumir el papel le supuso una presión enorme, pues aceptó el papel con 24 años y no sabía cómo el público británico iba a asumir que una intérprete estadounidense encarnase al mito literario de la literatura inglesa. Para asimilar el acento, llegó a mudarse un mes entero al país, leer toda la correspondencia real de Austen, aprendió a tocar el piano y practicó su caligrafía.

¿Dónde podemos ver ‘Jane Austen’?

La historia narra la juventud de la escritora en 1795, antes de convertirse en una figura literaria emergente. Época en la que vivió toda una serie de experiencias vitales que marcaron su universo creativo, sobre todo su relación romántica con el joven arrogante, Tom Lefroy (McAvoy).

Jane Austen está disponible en el catálogo de Netflix.