Mientras la mayoría de ciclistas se concentra en Urdaibai o la costa, existe una ruta en el País Vasco que pocos conocen y merece la pena

Cuando se habla de rutas en bicicleta por el País Vasco, lo habitual es pensar en Urdaibai, en los caminos que recorren la costa o incluso en los puertos de montaña más conocidos. Pero hay una zona de Vizcaya que suele pasar bastante más desapercibida y que tiene mucho que ofrecer a quienes disfrutan del ciclismo. Hablamos de Enkarterri, una comarca situada al oeste de Bilbao que, además de contar con numerosos caminos y carreteras para recorrer en bicicleta, conserva buena parte de su pasado minero. De hecho, algunos de los antiguos trazados ferroviarios que se utilizaban para transportar el hierro se han convertido en rutas que hoy pueden recorrerse pedaleando y que merecen la pena no perderse.

Una de las más interesantes es la Vía Verde de los Montes de Hierro, considerada la más extensa de Vizcaya . A lo largo de su recorrido se atraviesan antiguos túneles ferroviarios, municipios vinculados durante años a la minería y zonas desde las que se puede llegar hasta la costa. Sin embargo, no es la única opción que ofrece Enkarterri. En la comarca también hay itinerarios por el Parque Natural de Armañón, los Montes de Ordunte o el entorno de Balmaseda, tanto para quienes están acostumbrados a coger la bici siempre como para menos experimentados o para toda la familia. Rutas y lugares que podemos visitar este mismo otoño y que a continuación, os detallamos.

Existe una ruta en el País Vasco que pocos conocen y merece la pena

A diferencia de otros destinos donde el atractivo principal está en la costa, Enkarterri reúne paisajes muy distintos en un territorio relativamente reducido. Nos podemos encotrar con zonas de montaña, bosques, valles ganaderos y localidades cuyo pasado estuvo estrechamente vinculado a la extracción de hierro. Buena parte de esas antiguas explotaciones dejó de funcionar hace décadas, pero todavía pueden encontrarse restos de cargaderos, hornos y vías ferroviarias que han terminado formando parte de los actuales recorridos ciclistas.

Una de las propuestas que recoge la web turística Visit Enkarterri atraviesa algunos de los lugares más representativos de la comarca. El itinerario permite conocer el entorno del Parque Natural de Armañón, pasar por zonas de viñedos de txakoli y acercarse al monte Kolitza, una de las cumbres más conocidas de Las Encartaciones. Además, en su cima se encuentra la ermita de San Sebastián y San Roque, que es de origen medieval y desde donde se contemplan amplias vistas de las montañas de la zona. Además, el recorrido también ofrece la posibilidad de visitar Balmaseda, considerada la primera villa fundada en Bizkaia, cuyo puente medieval sobre el río Kadagua es uno de sus principales símbolos. Y otro de los lugares que merece una parada es la cueva de Pozalagua, en el valle de Karrantza, conocida por la abundancia de estalactitas excéntricas, unas formaciones que crecen en direcciones poco habituales.

Una antigua vía de tren convertida en ruta ciclista entre montañas y mar

Entre las distintas opciones para conocer Enkarterri en bicicleta, la Vía Verde de los Montes de Hierro resulta especialmente interesante por su historia y por las características del recorrido. El itinerario completo que promociona Visit Enkarterri alcanza unos 42 kilómetros, aunque también pueden hacerse tramos más cortos. Parte de Traslaviña, en Artzentales, y atraviesa localidades como Sopuerta, Galdames y Abanto-Zierbena antes de llegar al entorno de Muskiz. Durante buena parte del camino se circula por el antiguo trazado ferroviario utilizado para transportar el mineral extraído de las minas de la comarca.

El pasado minero sigue presente a lo largo del trayecto. Se conservan túneles, antiguas instalaciones industriales y espacios donde antes había explotaciones a cielo abierto. La ruta termina en el entorno del paseo de Itsaslur, junto a los acantilados del Cantábrico, muy cerca de la playa de La Arena. Es uno de los puntos más llamativos del recorrido, ya que después de atravesar el interior de Vicaya se llega a un paisaje completamente distinto, con el mar como protagonista. Además, la vía verde tiene pendientes generalmente suaves, por lo que no es necesario completar todo el itinerario para disfrutar de una salida en bicicleta.

Y para quienes busquen algo más exigente también hay rutas de montaña que atraviesan los Montes de Ordunte, los Montes de Triano y el Parque Natural de Armañón. En estos casos, el terreno tiene desniveles algo más marcados y exige una preparación física diferente. Y para los aficionados al ciclismo de carretera, tienen ascensiones, carreteras secundarias y recorridos entre viñedos que permiten visitar otros lugares de interés, como la ferrería de El Pobal o el Museo de Coches Antiguos y Clásicos de Loizaga, en Galdames.

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Las rutas de Enkarterri también permiten hacer una escapada en familia

No hace falta ser un ciclista experimentado para conocer esta comarca. La propia oferta turística de Enkarterri contempla recorridos familiares que aprovechan los tramos más accesibles de la vía verde, siguiendo el curso del río Kadagua y las antiguas infraestructuras ferroviarias. Una de las ventajas de esta alternativa es que puede adaptarse la distancia a la edad y experiencia de todos, sin que tengamos que hacer frente una jornada de mucho tiempo pedaleando. De hecho, entre las actividades que pueden combinarse con la bicicleta figura una visita a Sopuerta Abentura, un parque de actividades en los árboles con circuitos de aventura. Otra también, nos podemos acercar es a la playa de La Arena o recorrer a pie parte del paseo de Itsaslur. Conviene tener en cuenta, eso sí, que el acceso desde Pobeña hacia los acantilados presenta escaleras en uno de sus tramos, por lo que puede ser necesario cargar con la bicicleta.