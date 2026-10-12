De Eugenia Martínez de Irujo a Sofía Palazuelo y Teresa Urquijo: los mejores looks de la recepción real del 12-O

La recepción de los Reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad es una de las citas más esperadas del 12-O. Después del desfile militar, la alta sociedad española, representantes de la política y rostros conocidos del mundo de la comunicación se dan cita en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid. Una ocasión en la que la moda también adquiere protagonismo y en la que cada invitada encuentra su propia manera de interpretar la elegancia. Del rojo al rosa, pasando por los estampados florales y las combinaciones clásicas, estos son algunos de los estilismos más destacados de la recepción real.

Eugenia Martínez de Irujo, con el vestido perfecto

Eugenia Martínez de Irujo ha sido uno de los primeros rostros conocidos en llegar a la recepción del Palacio Real. Acompañada de su pareja, el empresario Narcís Rebollo, la duquesa de Montoro ha apostado por un estilismo sencillo, pero con personalidad. El rojo ha sido el gran protagonista de su elección: un vestido de corte amplio en el que los pliegues recorren el cuerpo, la falda e incluso el cuello, creando un juego de volúmenes que aporta movimiento al diseño. La hija de la duquesa de Alba ha completado el conjunto con un cinturón dorado a la altura de la cadera, un bolso en el mismo tono que el vestido y unos zapatos de plataforma beige con tacón ancho.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid ha acudido a la recepción con un traje negro, camisa blanca y corbata de lunares, una combinación clásica para una cita institucional. Teresa Urquijo, por su parte, ha aportado el toque de color con un vestido que encaja con la llegada de la nueva temporada. La nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias ha elegido un diseño de corte por la rodilla, escote en V y estampado floral en tonos amarillos y azul turquesa sobre un fondo verde bosque. Para completar el estilismo, ha optado por unos zapatos de tacón bajo en azul marino, un detalle discreto que acompaña el conjunto sin restarle protagonismo al estampado.

Sofía Palazuelo, con un espectacular vestido rojo

Sofía Palazuelo es una de las invitadas que suele despertar mayor interés por sus elecciones de moda. La mujer de Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar y futuro duque de Alba, ha vuelto a apostar por el diseño español con un estilismo en rojo que no ha pasado desapercibido. Tal y como ha señalado Vanitatis, la aristócrata ha lucido una creación de Ernesto Naranjo para Es Fascinante, la plataforma de moda lenta fundada por Valentina Suárez-Zuloaga y Margarita Ruyra. El color aporta fuerza a la propuesta y convierte el vestido en una elección con personalidad propia para una cita de estas características. Una apuesta que pone el foco, además, en el talento de los creadores nacionales y en la moda de autor.

Ana Rosa Quintana, con un estilismo liviano

Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano. Para la recepción del Palacio Real, la presentadora ha elegido un conjunto de dos piezas en color borgoña, una tonalidad que encaja especialmente bien con el calendario otoñal y que permite construir un fondo de armario versátil. El conjunto está formado por una parte superior asimétrica, con la espalda más larga y un sutil escote en V, y un pantalón palazzo que aporta movimiento a la silueta. La periodista ha añadido dos detalles que marcan la diferencia: unos kitten heels con estampado de leopardo y un bolso de mano colorido.

Paloma Segrelles, todo al rosa

Paloma Segrelles también ha apostado por la comodidad, aunque con un color que todavía conserva algo del espíritu estival. El rosa ha sido el hilo conductor de su estilismo, compuesto por un top asimétrico y un traje de dos piezas en el mismo tono. Una propuesta monocromática que construye una imagen coordinada y luminosa. Para completar el conjunto, ha elegido un bolso rosa con cadena dorada y unos zapatos destalonados en beige.

Sandra Golpe y su look ‘black and white’

Sandra Golpe ha optado por una combinación clásica que nunca pierde vigencia: el blanco y el negro. La presentadora ha llevado un pantalón de tiro alto con una chaqueta en negro y una parte superior blanca con escote corazón, creando un contraste que aporta estructura y personalidad al conjunto. La combinación de ambos tonos funciona como una apuesta segura para una recepción institucional, pero el escote introduce un matiz diferente que aleja el estilismo de las propuestas más convencionales. Para terminar, ha escogido unas sandalias de tacón descubiertas.