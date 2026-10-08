Álvaro Muñoz Escassi reaparece de la mano con una misteriosa rubia y dispara los rumores: ¿quién es ella?

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a estar en el punto de mira por su vida sentimental. Más de un año después de su ruptura con Sheila Casas y tras una temporada en la que ha mantenido un perfil más discreto, el jinete podría haber recuperado la ilusión en el amor. Las imágenes que ha protagonizado junto a una misteriosa mujer rubia durante la inauguración de la primera exposición de collages de Marta Sánchez en Madrid han despertado todas las miradas. Ambos se han dejado ver caminando juntos, sonrientes y cogidos de la mano, una complicidad que invita a pensar que entre ellos podría haber algo más que una amistad, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado la naturaleza de su relación.

La escena se ha producido en la inauguración de Pop Cut, la primera exposición de Marta Sánchez como artista plástica, celebrada en Madrid. El evento ha reunido a numerosos rostros conocidos del mundo de la música, la televisión y la crónica social, entre ellos Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo; Boris Izaguirre; Sonsoles Ónega y Juan Montes; así como otros amigos de la cantante. En medio de este ambiente, Escassi ha acaparado parte de la atención al acudir acompañado de una mujer cuya identidad continúa siendo una incógnita. Lejos de intentar pasar desapercibidos, ambos han llegado juntos y se han mostrado especialmente cercanos durante la velada, hasta el punto de caminar de la mano ante las cámaras.

La acompañante del jinete es rubia y ha apostado por un estilismo elegante para la ocasión: un vestido en tono burdeos, de corte asimétrico, sandalias de tacón y un bolso marrón a juego. Escassi, por su parte, ha optado por un conjunto más sobrio, con un jersey azul marino y pantalones grises. Más allá de sus respectivos looks, lo que ha llamado la atención ha sido la naturalidad con la que se han mostrado juntos. Las imágenes no confirman que exista una relación sentimental entre ambos, pero sí reflejan una cercanía que no había trascendido públicamente en el caso del jinete desde su última ruptura conocida.

La última relación pública de Álvaro Muñoz Escassi fue con Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas. La pareja anunció su separación en julio de 2025, después de aproximadamente diez meses de relación y poco después de que el jinete regresara de Supervivientes. Fue el propio Escassi quien comunicó entonces el final de la historia con unas palabras en las que reconocía lo complicado que podía resultar despedirse de alguien que había sido importante en su vida. «Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir», expresó en aquel momento. Ambos dejaron claro que la ruptura se había producido en buenos términos y negaron que hubiera habido infidelidades.

Con el paso de los meses, los dos han seguido adelante con sus vidas por separado. Este verano, cuando trascendió que Sheila Casas había comenzado una relación con el empresario Sergio Ignacio González Sobrino, Escassi se pronunció sobre la nueva etapa sentimental de su expareja y le dedicó unas palabras de cariño. «No lo he visto, pero si está bien, me alegro mucho por ella. Espero que esté muy bien, la verdad. La quiero mucho», aseguró. Unas declaraciones que reflejaban que, al menos públicamente, el jinete no guardaba rencor a la abogada y colaboradora televisiva tras su separación.

La aparición de esta misteriosa mujer llega después de una etapa especialmente intensa en la vida sentimental y mediática de Escassi. En los últimos años, su nombre ha estado ligado a relaciones muy conocidas, como las que mantuvo con María José Suárez, con quien rompió en 2024 tras una historia marcada por una gran exposición pública, o con Hiba Abouk, con quien protagonizó un acercamiento que también despertó interés. Antes de ellas, el jinete mantuvo relaciones con mujeres como Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro; Vicky Martín Berrocal, Sonia Ferrer y Mireia Canalda. También estuvo casado brevemente con la empresaria venezolana Raquel Bernal. Además de su trayectoria sentimental, Escassi es padre de dos hijos: Anna Barrachina, nacida de su relación con Mercedes Barrachina, y Álvaro, fruto de su historia con Lara Dibildos, con quien mantiene una buena relación. Ahora, las imágenes captadas durante la exposición de Marta Sánchez vuelven a situarlo en el centro de la crónica social y abren la incógnita sobre si está comenzando una nueva historia de amor.