Así es la nueva mansión que Cristiano y Georgina están construyendo por 57 millones de euros: 23 habitaciones, 7 baños y sala de cine

La trayectoria de Cristiano Ronaldo lo ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos y mejor pagados del mundo. Desde sus primeros pasos en el Sporting de Lisboa hasta su consagración en el Manchester United, el Real Madrid y otros grandes clubes europeos, el delantero portugués ha construido una carrera marcada por los récords, los títulos y una extraordinaria proyección internacional.

Su éxito deportivo también se ha traducido en un patrimonio millonario, con inversiones inmobiliarias y propiedades en distintos países. Sin embargo, Portugal continúa ocupando un lugar especial en su vida, tanto por sus raíces como por su vínculo con la selección nacional. Junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, Ronaldo mantiene una estrecha relación con su país natal, donde ha encontrado un lugar para disfrutar de la vida familiar lejos de la exigencia de la competición profesional.

Cómo es la nueva mansión que Cristiano y Georgina se construyen

Según Axsam, «La mansión donde el futbolista planea vivir en el futuro se está construyendo a 30 kilómetros del centro de Lisboa, la capital de su país». Esa conexión explica, en parte, la elección de Cascais, una localidad costera cercana a Lisboa, para establecer una de sus residencias más espectaculares.

La vivienda, situada en la exclusiva urbanización de Quinta da Marinha, se ha convertido en uno de los proyectos inmobiliarios más comentados de la pareja. La propiedad combina arquitectura contemporánea, grandes espacios acristalados y equipamientos propios de una residencia de lujo.

Con una parcela de aproximadamente 12.000 metros cuadrados y más de 5.000 metros cuadrados construidos, la vivienda está concebida para ofrecer privacidad, comodidad y entretenimiento. Además, representa una posible base familiar en Portugal para el futuro del futbolista, una vez que termine su carrera deportiva.

La nueva residencia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se encuentra en Quinta da Marinha, una de las zonas residenciales más exclusivas de Cascais.

Su ubicación, próxima al océano Atlántico y a poca distancia de Lisboa, combina paisajes costeros, tranquilidad y servicios de alto nivel. Según las informaciones publicadas por medios especializados, la propiedad está valorada en torno a los 25 millones de euros, aunque esta cifra debe entenderse como una estimación difundida por la prensa.

Las características de la mansión

Una parcela de 12.000 metros cuadrados : el terreno ofrece espacio para amplios jardines, zonas de descanso y diferentes áreas de ocio al aire libre.

el terreno ofrece espacio para amplios jardines, zonas de descanso y diferentes áreas de ocio al aire libre. Más de 5.000 metros cuadrados construidos: la vivienda destaca por sus dimensiones y por la distribución de sus espacios en varias plantas.

Arquitectura contemporánea: las líneas depuradas, las grandes superficies acristaladas y las terrazas favorecen la entrada de luz natural y la conexión entre el interior y el exterior.

Dos piscinas: la propiedad contará con una piscina exterior y otra cubierta, pensadas para disfrutar del agua durante todo el año.

Una suite principal de 300 metros cuadrados: según las informaciones publicadas, el dormitorio principal dispondrá de dimensiones extraordinarias y será concebido como un espacio privado de descanso.

Un cine privado: «La villa también contará con una sala de cine privada equipada con tecnología de punta», afirma Axsam. La familia podrá disfrutar de películas y entretenimiento sin salir de casa.

Gimnasio y zona de bienestar: la vivienda incluirá espacios destinados al entrenamiento físico y al cuidado personal, además de una sala de masajes.

Un garaje para 20 vehículos: una de las instalaciones más llamativas de la mansión es su capacidad para albergar la colección de coches de lujo del futbolista.

Cuánto cuesta la mansión de Cristiano y Georgina

El precio estimado de la propiedad ronda los 25 millones de euros, una cantidad que la situaría entre las residencias privadas más caras de Portugal.

No obstante, algunas informaciones periodísticas ofrecen cifras diferentes al contabilizar las obras, las reformas y la personalización de los interiores.

Los trabajos de remodelación se prolongaron durante varios años, según la prensa, y permitieron adaptar la vivienda a las necesidades de la familia. La inversión no responde únicamente a la superficie construida: la ubicación, la privacidad, los materiales y las instalaciones exclusivas también influyen en su valoración.

Otros lujos de Cristiano y Georgina

Una colección de coches de alta gama. Ronaldo es conocido por su afición a los automóviles deportivos y de lujo. El garaje de su nueva casa está diseñado para alojar hasta 20 vehículos.

Villas exclusivas en Arabia Saudí. En diciembre de 2025, medios de comunicación informaron de la adquisición de dos villas en el complejo turístico Nujuma, situado en el destino The Red Sea, en Arabia Saudí. Según las informaciones publicadas, cada propiedad tendría un valor estimado de entre cuatro y cinco millones de euros.

Moda y complementos de lujo. Georgina Rodríguez ha consolidado su imagen pública en el universo de la moda, con apariciones en eventos internacionales y estilismos protagonizados por firmas de alta gama.

Experiencias vacacionales exclusivas. Entre las opciones de ocio de la familia figuran complejos turísticos privados, villas frente al mar y destinos que ofrecen servicios personalizados.