Álvaro Muñoz Escassi celebra su 53 cumpleaños con Lara Dibildos y sus hijos, pero sin rastro de Sonia

Álvaro Muñoz Escassi ha soplado las velas rodeado de algunos de sus grandes pilares. El jinete cumplió 53 años este martes, 27 de octubre, y lo ha celebrado con una cena que, aunque inicialmente no estaba prevista, ha terminado convirtiéndose en una reunión familiar cargada de complicidad, risas y muestras de cariño. Hasta un conocido restaurante de Madrid se han desplazado sus hijos, Anna Barrachina y Álvaro Muñoz, además de Lara Dibildos, su ex pareja y madre de su hijo pequeño, y uno de sus hermanos. Una velada a la que también se ha sumado el novio de su primogénita y que ha dejado una imagen significativa de la buena relación que el ex concursante de Supervivientes mantiene con su entorno más cercano.

Ha sido el propio Escassi quien ha compartido con sus seguidores una fotografía de la reunión, en la que los asistentes aparecen sentados alrededor de una mesa repleta de copas y platos. «Cena improvisada de cumpleaños con parte de la familia. Me faltáis muchos», ha escrito el jinete junto a la imagen, dejando claro que, pese a la espontaneidad del encuentro, ha querido reservar una parte de su día para disfrutar de los suyos. El escenario elegido ha sido Fismuler, un conocido restaurante situado en el madrileño barrio de Chamberí, donde la celebración ha transcurrido en un ambiente distendido.

Sin embargo, entre los detalles de esta reunión también ha llamado la atención una ausencia: la de Sonia, la mujer con la que Escassi ha sido relacionado recientemente después de que ambos fueran vistos en actitud cómplice durante una noche madrileña. La aparición se produjo a principios de octubre, tras asistir juntos a la inauguración de la primera exposición de Marta Sánchez como artista plástica. Desde entonces, sus encuentros han despertado interés, aunque esta vez ella no ha formado parte de la celebración familiar del jinete.

Lara Dibildos y Escassi, una relación que va más allá de su ruptura

Si hubo una protagonista destacada de la velada fue Lara Dibildos, que mantiene una relación muy cercana con Escassi casi dos décadas después de su ruptura en 2007. La actriz y el jinete han demostrado que su historia sentimental no ha sido un impedimento para seguir formando parte de sus respectivas vidas y compartir los momentos importantes en familia. A la salida del restaurante, ambos se mostraron sonrientes y cómplices ante las cámaras. «Todo muy bien, hemos cenado en familia. Un día muy especial», expresó Lara, antes de despedirse de su ex pareja con un abrazo y dos besos y poner rumbo a casa junto a su hijo. Su buena sintonía también quedó patente en los momentos más difíciles, como el fallecimiento de Laura Valenzuela en 2023, cuando la actriz agradeció públicamente el apoyo recibido por el padre de su hijo.

Junto a ellos estuvo Anna Barrachina, de 30 años, la primogénita del jinete, fruto de su relación de juventud con la amazona alemana Mercedes Barrachina. Su existencia no trascendió públicamente hasta 2015, cuando Escassi decidió hablar abiertamente de su paternidad. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana y es habitual verlos juntos en eventos y reuniones familiares. También participó en la celebración Álvaro Muñoz, de 19 años, el hijo que el jinete tuvo con Lara Dibildos. El joven, de perfil discreto, ha pasado los últimos años en Estados Unidos gracias a una beca deportiva de fútbol y recientemente ha iniciado una nueva etapa en España.