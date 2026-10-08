Ni juntas ni revueltas: Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez evidencian su distancia en la gran noche de la cantante

Algo parece haber cambiado en la amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez. En diciembre de 2025, COOL ya puso el foco en las señales que apuntaban a un posible distanciamiento entre ambas, una relación de años que parecía inquebrantable y que, sin embargo, empezaba a dejar algunas incógnitas. Entonces, un movimiento en redes sociales, varias ausencias y ciertos detalles que no pasaron inadvertidos alimentaron las dudas sobre el estado de su vínculo. Ahora, la primera exposición de collages de la cantante en Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta: ¿qué ha pasado entre ellas? La ausencia de Vicky en una cita tan especial para Marta, sumada a que la artista tampoco aparece en la nueva temporada de Las Berrocal, vuelve a alimentar las sospechas, aunque ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre su relación.

La exposición supone un paso importante para Marta Sánchez, que ha decidido mostrar al público una faceta artística que hasta ahora había cultivado en privado. La cantante lleva años encontrando en el collage una forma de expresión personal y, finalmente, se ha animado a compartir sus creaciones en una muestra en Madrid. Una noche especial en la que estuvo arropada por algunas de las personas más importantes de su vida y por amigos de su círculo más cercano. Entre los asistentes estuvieron su hija, Paula Cabanas; su pareja, Federico León; y su ex marido Jesús Cabanas, padre de Paula, que han sido algunos de sus grandes apoyos a la hora de dar este paso. Madre e hija posaron juntas y dejaron ver la complicidad que mantienen. También acudieron rostros conocidos como Emiliano Suárez y su mujer, Carola Baleztena, Boris Izaguirre, Nuria March, Gigi Sarasola, Sara Zaldívar y Mariola Orellana, entre otros.

Sin embargo, entre los nombres que no aparecen en la lista de invitados figura el de Vicky Martín Berrocal, una ausencia que cobra especial relevancia a la luz de las informaciones que COOL publicó hace unos meses. No se trata de una prueba definitiva de que su amistad haya terminado, pero sí de un nuevo detalle que se suma a otros episodios que ya habían llamado la atención. La diseñadora no estuvo presente en una noche importante para la cantante, que se ha lanzado a compartir con el público una faceta creativa muy personal. Y, por ahora, no hay una explicación pública por parte de ninguna de las dos que permita despejar las dudas.

El ‘unfollow’ que encendió las alarmas

Fue en diciembre de 2025 cuando COOL contó que Marta Sánchez había dejado de seguir a Vicky Martín Berrocal en Instagram, mientras que la diseñadora todavía mantenía el seguimiento a la cantante. Un gesto en redes sociales que, por sí solo, no tiene por qué significar el final de una amistad, pero que adquiría otro sentido al ponerlo en contexto con los movimientos que se habían producido entre ambas durante los meses anteriores. Su relación venía de lejos. Las dos habían compartido viajes, celebraciones, comidas familiares y escapadas, algunas de ellas a destinos como Lisboa o Aranjuez. Además, durante años se dedicaron palabras de cariño y admiración. Marta llegó a describir a Vicky como una mujer fuerte, generosa y leal, mientras que la diseñadora se refirió a la cantante como «una amiga del alma». Un vínculo que, al menos de cara al público, parecía sólido y que hacía más llamativo que empezaran a acumularse los indicios de una posible ruptura.

Uno de los episodios que entonces despertó curiosidad tuvo lugar en febrero de 2024, cuando Vicky entrevistó a Marta en su pódcast. Durante la conversación, la diseñadora puso en valor la amistad que las unía y la cantante compartió la entrevista en sus propias redes sociales. Sin embargo, Vicky no hizo lo mismo en su perfil de Instagram, a diferencia de lo que había ocurrido con otras entrevistas a conocidas como Blanca Suárez o Sofía Vergara. Un detalle que, visto ahora con perspectiva, se sumaba a una sucesión de gestos que invitaban a preguntarse si algo había cambiado entre ellas.

A aquel episodio se añadieron otras ausencias que COOL ya recogió en su información de diciembre. Marta Sánchez no acudió al estreno de Las Berrocal, el formato televisivo protagonizado por Vicky Martín Berrocal y su familia, ni estuvo en la inauguración de VICTORIA, la tienda de la diseñadora situada en la calle Velázquez de Madrid, con motivo del décimo aniversario de su marca. Dos citas vinculadas a proyectos importantes para Vicky en las que la cantante no estuvo presente. Ahora, la situación vuelve a llamar la atención en sentido contrario: es Vicky quien no aparece entre los asistentes a la presentación de la exposición de Marta. En su momento, fuentes cercanas a una de las protagonistas aseguraron a COOL que las discusiones entre Marta y Vicky «son —o eran— algo habitual». Desacuerdos entre amigas que, esta vez, parecen haber ido un paso más allá.