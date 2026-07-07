Hace apenas un mes que la vida de Joaquín Prat y Alexia Pla cambió para siempre. El pasado 8 de junio, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, una niña a la que han llamado Jimena y cuya llegada ha llenado de felicidad a toda la familia. Desde entonces, el presentador de televisión se encuentra completamente volcado en esta nueva etapa, disfrutando de su baja por paternidad, que se prolongará hasta principios de septiembre.

Fiel a la discreción que siempre ha mantenido respecto a su vida privada, Joaquín quiso, no obstante, compartir con los espectadores de su programa algunos detalles del nacimiento de la pequeña. Con una sonrisa imposible de ocultar, confesó la ilusión que le hace volver a vivir la experiencia de la paternidad. «Cómo se porta, duerme, come… Pesó algo más de tres kilos el día que nació, que fue el 8 de junio. Nació el mismo día que su abuela materna y midió 47 centímetros. Es un regalo precioso de la vida, no me acordaba de lo que era», explicó emocionado.

Poco después, el comunicador reaparecía públicamente durante el 40º aniversario de Puerto Portals, en Palma de Mallorca, donde volvió a dejar claro que su prioridad absoluta en estos momentos es su familia. «Estamos felices, tranquilos. Apenas salimos de casa, es que estoy feliz. No me acuerdo de lo que es trabajar y la verdad es que no os echo de menos. El 7 de septiembre ya estoy de vuelta en la tele y quiero disfrutar al máximo porque el tiempo pasa muy rápido», confesó entre risas.

Alejandra Prat se pronuncia sobre su hermano y su sobrina

Ahora ha sido su hermana, Alejandra Prat, quien ha puesto voz al sentir de toda la familia durante unas declaraciones concedidas a Europa Press. La colaboradora no ha escatimado en elogios hacia la pareja de su hermano, especialmente hacia Alexia Pla, de quien asegura que está viviendo la maternidad con total naturalidad. «Estamos encantados. La niña es monísima, ellos están felices y la familia también, imagínate… los sobrinos todos babeando», comentó con entusiasmo, dejando claro que la llegada de Jimena ha sido una auténtica revolución para todos.

Alejandra también quiso destacar el excelente momento que atraviesa su cuñada apenas unas semanas después del parto. «Está guapísima, súper recuperada y una madraza, un 10», afirmó con una gran sonrisa, subrayando además la implicación de Joaquín en el cuidado de la pequeña.

De hecho, la hermana del presentador aseguró que el comunicador está completamente entregado a su hija. «Joaquín padrazo, padrazo, padrazo», insistió, recalcando que está disfrutando al máximo de cada momento junto a Jimena y de esta nueva rutina familiar.

Pero hubo una confesión que llamó especialmente la atención. Según Alejandra, su hermano está tan feliz con esta etapa que el regreso a la televisión no responde precisamente a un deseo personal. «Está tan implicado en los cuidados de la niña y tan feliz que si vuelve a la tele es por necesidad y no porque quiera», aseguró.

Unas palabras que reflejan el gran momento personal que atraviesa Joaquín Prat, completamente centrado en su familia y disfrutando de un verano muy diferente. Mientras cuenta los días para su regreso a la pequeña pantalla en septiembre, el presentador aprovecha cada instante junto a Alexia Pla y la pequeña Jimena, consciente de que los primeros meses de vida de un bebé pasan más rápido de lo que parece.