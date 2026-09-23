Adriana Ugarte se sincera sobre su gran cambio personal: «Ahora vivo mejor que antes»

Adriana Ugarte ha regresado a San Sebastián y lo ha hecho por todo lo alto. La actriz ha pisado la alfombra roja del Kursaal vestida de gala para presentar Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, la ficción que protagonizó hace casi catorce años y que ahora recupera a sus personajes principales en una nueva historia. Cercana, sonriente y muy amable durante su encuentro con COOL, Ugarte ha hablado de su vuelta a la ciudad y, sobre todo, de la mujer en la que se ha convertido durante todo este tiempo.

«Muy feliz. Muy bien, como siempre. La verdad, me siento en casa», reconoce la actriz al hablar de su regreso a San Sebastián. Una ciudad que, más allá de las obligaciones promocionales, parece tener para ella un significado especial.

«Creo que soy capaz de vivir la vida»

Aunque en esta ocasión ha tenido poco tiempo para disfrutar de uno de los grandes atractivos de la ciudad, los pintxos, Ugarte asegura que está disfrutando especialmente del contacto con el público. «Muy poquito», responde al preguntarle si ha podido escaparse a comer por la Parte Vieja. «Sobre todo, la interacción, el contacto que estoy teniendo ahora con la gente, que para mí es lo más bonito», explica.

El regreso de Sira supone también enfrentarse a una pregunta inevitable: ¿cuánto ha cambiado Adriana Ugarte desde que protagonizó El tiempo entre costuras? Su respuesta es inmediata y contundente: «Uf, muchas cosas».

Casi catorce años después, la actriz reconoce que uno de los principales cambios se encuentra en su manera de afrontar la vida. «Creo que soy capaz de vivir la vida. Yo también creo que soy capaz de vivir la vida mejor que antes. Disfruto más», confiesa a COOL. Pero ¿qué significa exactamente para ella vivir mejor?

La respuesta de Ugarte tiene que ver con las prioridades y con haber aprendido a distinguir qué merece realmente su atención. «Creo que la escala de prioridades se ha condensado y creo que se han resumido las cosas que verdaderamente son importantes para mí», explica. Y en ese proceso también ha dejado atrás una preocupación que reconoce que antes tenía mucho más peso: la mirada ajena. «Antes, a lo mejor, en esa escala estaba más lo que iban a pensar los demás, el juicio de desconocidos o de gente del entorno que a lo mejor no me sumaba», asegura.

Ahora, sin embargo, su manera de relacionarse con el mundo es diferente. «Y ahora me quedo con lo bonito, con lo que sí, con la gente a la que miro a los ojos y vibro. Me quedo con eso», sentencia.

Una reflexión que muestra a una Adriana Ugarte mucho más consciente de dónde quiere poner su energía y de quiénes son las personas que realmente ocupan un lugar importante en su vida.

Así es Adriana Ugarte cuando se apagan los focos

Sobre la alfombra roja, la actriz aparece elegante y preparada para una de las grandes citas cinematográficas y audiovisuales de San Sebastián. Pero cuando las cámaras desaparecen, su realidad es mucho más sencilla. «Muy casera», responde al preguntarle cómo es Adriana cuando se apagan los focos. Su plan perfecto poco tiene que ver con las grandes fiestas o los eventos: «Con una manta, sofá, con mis animales y con la gente a la que quiero».

Y vuelve a aparecer una de las palabras que parecen definir a la Adriana actual: tranquilidad. «Muy, muy tranquila», añade.

Así afronta la actriz el regreso de Sira: volviendo a un personaje que forma parte de su pasado profesional, pero desde una perspectiva personal completamente distinta. Casi catorce años después, la protagonista de El tiempo entre costuras vuelve a ponerse en la piel de Sira Quiroga mientras ella misma reconoce que ya no es la mujer que era entonces.

El tiempo ha pasado y, con él, también han cambiado sus prioridades. Ahora, Adriana Ugarte asegura haber aprendido a quedarse con «lo bonito», con las personas que suman y con aquello que realmente le hace vibrar.