El actor Russell Brand, ex de Katy Perry, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand ha sido condenado a diez años y medio de prisión tras ser declarado culpable de varios delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres. El actor y cómico británico, de 51 años, conoció la sentencia después de un juicio en el que negó las acusaciones y aseguró que todas sus relaciones habían sido consentidas.

El fallo supone un duro revés para quien durante años fue uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento británico. Conocido por su humor provocador, sus intervenciones polémicas en televisión y radio y sus problemas pasados con las drogas y el alcohol, Brand ha terminado enfrentándose a la justicia por unos hechos que se remontan a 2004 y 2009.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Joel Bennathan fue especialmente contundente con el comportamiento del intérprete. Le reprochó haber mostrado una actitud de superioridad y desprecio hacia las mujeres que rechazaban sus avances. También cuestionó las explicaciones ofrecidas por el acusado durante el proceso judicial. El magistrado recordó que Brand había alcanzado una gran popularidad gracias a su carisma y capacidad para entretener, pero señaló que detrás de aquella imagen pública existía un comportamiento depredador.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el humorista había aprovechado su posición de celebridad para acercarse a mujeres y facilitar los delitos. Según el fiscal Riel Karmy-Jones, su notoriedad le proporcionaba un acceso que difícilmente habría conseguido de otra manera.

Cuatro mujeres, cuatro historias marcadas por las agresiones

El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, consideró probados cuatro de los delitos denunciados por seis mujeres. Brand fue declarado culpable de una violación y de varias agresiones sexuales, mientras que resultó absuelto de otros tres cargos.

Las víctimas describieron ante el tribunal las consecuencias emocionales que habían sufrido durante años. Una de ellas explicó que la agresión vivida en 2004 le provocó confusión y una profunda sensación de vulnerabilidad. También relató lo doloroso que resultaba verlo aparecer constantemente en los medios mientras su comportamiento era presentado como parte de su personalidad extravagante.

Otra de las mujeres, víctima de una violación en 2009, aseguró que durante mucho tiempo tuvo miedo de denunciar debido a la influencia y popularidad del actor. Explicó que sufrió ansiedad, problemas para dormir y dificultades personales después de lo ocurrido.

El apoyo de su familia y su nueva vida pública

Durante el proceso, Brand contó con el respaldo de su esposa, Laura, y de su padre, Ron. Su defensa pidió que se valorasen sus colaboraciones benéficas, su trayectoria ayudando a personas con adicciones y el impacto que la condena tendría sobre sus tres hijos.

En los últimos años, el humorista había abandonado progresivamente los medios tradicionales para centrarse en internet. Desde Florida, había construido una importante comunidad de seguidores con contenidos relacionados con el bienestar, la actualidad, las teorías conspirativas y su reciente acercamiento al cristianismo.

La sentencia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de la industria del entretenimiento y la tolerancia hacia determinados comportamientos de figuras públicas durante décadas. Un caso que también ha reabierto la conversación sobre el poder, la fama y las consecuencias del silencio de las víctimas.