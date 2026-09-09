De portar el féretro a esperar en la catedral: el significativo paso atrás de la familia Real de Noruega con Marius Borg

Este miércoles, 9 de septiembre, la familia real de Noruega ha vivido una jornada histórica y emotiva a partes iguales. Junto a más de 700 invitados, sus miembros han dado un último adiós al rey Harald en un funeral de Estado marcado por la solemnidad y el dolor. Sin embargo, y pese a que los representantes de las distintas monarquías europeas han acaparado buena parte de las miradas, ha habido una figura ajena a la institución que tampoco ha pasado desapercibida: la de Marius Borg (29).

El hijo de Mette-Marit ya adquirió un inesperado protagonismo durante la capilla ardiente del monarca al participar en el traslado de su féretro, una imagen que no tardó en generar controversia. Su presencia en un momento de tanta relevancia institucional fue cuestionada por quienes consideraron que no le correspondía asumir ese papel, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación judicial que atraviesa (en arresto domiciliario) y las graves acusaciones que pesan sobre él. Una polémica que ha marcado los días previos al funeral y que ha hecho que todos los focos estuvieran puestos en cuál sería finalmente su papel durante el último adiós al rey Harald. De esta manera, sabiendo la expectación generada, la Casa Real de Noruega ha decidido dar un paso atrás y no dejarle participar en el cortejo fúnebre.

Es por ello por lo que las primeras imágenes que han trascendido de Maris Borg durante esta jornada han llegado desde el interior de la Catedral de Oslo, donde ha esperado la llegada de los miembros de las familias reales que sí han realizado al pie el cortejo fúnebre, caminando detrás del féretro del soberano recién fallecido. En esta ocasión, el hijo de Mette-Marit ha permanecido en un discreto segundo plano y, en lugar de participar en el cortejo fúnebre, ha esperado en el templo religioso mencionado, protagonizando así un significativo cambio de papel que ha llamado la atención de propios y extraños. Según lo publicado, Marius ha llegado a la catedral (tras recibir la autorización judicial pertinente) junto a Durek Verret y las hijas de Marta Luisa.

Marius Borg a su llegada al funeral de Harald de Noruega tras recibir autorización judicial para salir del palacio donde cumple prisión domiciliaria. Ha llegado con Durek Verret y las hijas de la princesa Märtha Luisa | Lars Eivind Bones para Dagbladet pic.twitter.com/Qk1mqBCSKx — Alba Medina (@albammmedina) September 9, 2026

Una vez finalice la ceremonia religiosa, las Fuerzas Aéreas realizarán un vuelo en homenaje al monarca sobre el templo. Más tarde, el ataúd volverá a ser transportado hasta la iglesia del castillo de Akershus, donde finalmente, los restos del monarca descansarán en paz.