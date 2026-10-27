La operación de cataratas de Felipe VI, al detalle: media hora de intervención y tres problemas de visión corregidos

El Rey Felipe VI ha retomado sus compromisos oficiales apenas dos días después de someterse a una operación de cataratas en el ojo izquierdo. Tras pasar la noche del sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo y recibir el alta el domingo por la mañana, el monarca reapareció este lunes en Madrid sin gafas de sol y ha continuado este martes con su agenda institucional en Vitoria-Gasteiz. Una rápida vuelta a la actividad que confirma las previsiones favorables de los especialistas, que adelantaron que la recuperación sería rápida y que podría volver a su rutina habitual siguiendo unas sencillas recomendaciones médicas.

La operación de cataratas de Felipe VI se llevó a cabo el sábado por la noche en el centro oftalmológico de Oviedo y duró aproximadamente media hora. El equipo médico, encabezado por el doctor Luis Fernández-Vega, explicó que la intervención se había desarrollado sin complicaciones y que el resultado había sido satisfactorio. Según los especialistas, el monarca presentaba una catarata «ya considerable» en el ojo izquierdo, por lo que se decidió intervenir para corregir el problema. Además, la cirugía permitió abordar otros defectos de visión que padecía, como la miopía, la presbicia y el astigmatismo. De acuerdo con la información publicada por Lecturas, el procedimiento podría permitirle prescindir de las gafas tanto para ver de cerca como de lejos, aunque habrá que seguir la evolución de la recuperación para comprobar el resultado definitivo.

El domingo, a su salida del centro médico, Felipe VI se mostró tranquilo y de buen humor ante los medios de comunicación que esperaban noticias sobre su estado. «Me han cuidado muy bien, tengo que llevar gafas dos días», comentó al recibir el alta, en referencia a las recomendaciones de los médicos para los primeros días posteriores a la intervención. El equipo sanitario le aconsejó aplicarse unas gotas durante los días siguientes y evitar esfuerzos bruscos que requieran hacer fuerza. La catarata del ojo derecho, según los especialistas, es todavía poco importante, por lo que no se contempla por ahora una segunda operación y se esperará para observar cómo evoluciona.

Un regreso al trabajo sin gafas de sol

La vuelta a la actividad oficial se produjo el lunes 26 de octubre, cuando el Rey presidió la solemne apertura del curso académico de las Reales Academias en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en Madrid. Su presencia llamó la atención por un detalle: Felipe VI acudió al acto sin las gafas de sol con las que había abandonado el hospital el día anterior. La ceremonia reunió a representantes de distintos ámbitos de la vida pública, entre ellos el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los responsables de las diez instituciones que integran el Instituto de España.

La reaparición del monarca llegó después de una semana especialmente intensa en Asturias, donde participó junto a la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los actos de los Premios Princesa de Asturias 2026. La jornada del sábado concluyó con la visita a Llanes, donde la Familia Real entregó el reconocimiento al Pueblo Ejemplar a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana. Fue después de completar estos compromisos cuando Felipe VI acudió al centro oftalmológico de Oviedo para someterse a la intervención. La operación se realizó durante la noche y, una vez finalizada, la Casa del Rey informó de que había transcurrido con normalidad y de que el monarca permanecería ingresado hasta la mañana siguiente.

Los médicos ya habían adelantado que la recuperación de la operación de cataratas sería rápida y que podría retomar su rutina con normalidad, siempre que respetara las indicaciones posoperatorias. El especialista Luis Fernández-Vega explicó que el procedimiento había salido «perfectamente» y resumió las previsiones con una frase clara: «El resto, vida normal». Las recomendaciones para los primeros días incluyen el uso de gotas y evitar esfuerzos físicos bruscos, además de seguir las indicaciones del equipo médico durante la recuperación.

Felipe VI continúa con su agenda en Vitoria

Este martes 27 de octubre, el Rey se ha desplazado a Vitoria-Gasteiz para presidir la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026, celebrada en el Palacio de Congresos Europa. Estos galardones reconocen la trayectoria y las contribuciones de investigadores españoles en distintas disciplinas y constituyen una de las principales distinciones nacionales en el ámbito científico. Su presencia en la ceremonia confirma que la intervención no ha supuesto, por el momento, una alteración significativa de su agenda pública.

La actividad de Felipe VI continúa este miércoles con nuevos compromisos oficiales. El monarca tiene previsto asistir al ejercicio militar Grifo 2026 en la base Jaime I de Bétera, en Valencia, y regresar después a Madrid para acudir al concierto conmemorativo del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals. Una agenda que mantiene el ritmo habitual pese a la reciente intervención quirúrgica y que obliga al Rey a compaginar sus obligaciones institucionales con las precauciones propias de los primeros días del posoperatorio.