El Rey Felipe VI reaparece en un acto sin gafas de sol tras su operación de cataratas

El Rey Felipe VI reaparece sin gafas de sol para presidir la apertura del curso de las Reales Academias en Madrid este lunes por la tarde, menos de dos días después de ser operado de cataratas en el ojo izquierdo. El monarca mantiene así su agenda, tal como había anunciado la Casa Real tras la intervención.

Felipe VI ha bajado del coche sin las gafas con las que el domingo salió de la clínica de Oviedo tras recibir el alta. A su llegada no había sol y se dirigía al interior del edificio para asistir al acto académico.

Su presencia en la inauguración del curso estaba prevista para las 18:00 horas. El oftalmólogo que lo operó, Luis Fernández-Vega, ya había explicado que podía cumplir sus compromisos: «No hay nada que se lo impida y su visión irá mejorando progresivamente».

Gotas y evitar esfuerzos

El médico ha indicado que el Rey deberá administrarse gotas durante unos días y evitar esfuerzos bruscos, especialmente los que requieran fuerza. La recuperación será rápida y, fuera de esas precauciones, podrá seguir con su actividad habitual. «Y el resto, vida normal», ha resumido.

El oftalmólogo también le ha recomendado llevar gafas de sol durante unos días para protegerse «y para que se acuerde de que está recién operado». El monarca tiene prevista una revisión en Madrid una semana después del alta.

La operación de cataratas se realizó el sábado hacia las 21:30 horas en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. Duró aproximadamente media hora y transcurrió sin incidencias. Felipe VI pasó la noche en el centro porque terminaron tarde, según explicó el especialista, para no tener que «marcharse a un hotel».

El domingo abandonó la clínica a las 09:55 horas, caminando, sonriente y con gafas de sol. «¡Muy bien, gracias!», respondió a los periodistas antes de subir al coche que le esperaba para regresar a Madrid.

El Rey presentaba una catarata «ya considerable» en el ojo izquierdo. Los especialistas sustituyeron el cristalino por una lente artificial que también corrige la miopía, la presbicia y el astigmatismo. Tras la operación, en ese ojo ya no necesitará gafas de cerca ni de lejos. En el derecho, por ahora, no precisa intervención porque tiene «poca catarata». Los médicos esperarán para comprobar cómo evoluciona.

El equipo estuvo formado por cinco personas, entre ellas Luis Fernández-Vega Cueto, hijo del oftalmólogo. Según ha explicado, se utilizó láser en la primera parte de la operación y ultrasonidos en la fase final. «Fue todo un éxito», ha afirmado.

La operación llegó después de los tres días de estancia de la Familia Real en Asturias por los Premios Princesa de Asturias. Ese sábado, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía habían visitado Llanes para entregar el premio al Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.