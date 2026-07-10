Los looks veraniegos de la Reina Letizia y la infanta Sofía en el broche final de la formación militar de Leonor

Este viernes, 10 de julio, ha sido una jornada muy importante, a la par que emocionante, para la Casa Real española. Y es que la princesa Leonor ha dado por finalizada su exhaustiva formación militar, imprescindible para el día de mañana ejercer como reina de nuestro país. Lo ha hecho durante la ceremonia de la Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Academia General del Aire y del Espacio, un evento celebrado en la localidad murciana de Santiago de la Ribera y presidido por Sus Majestades los Reyes. Tanto don Felipe como doña Letizia han sido fotografiados visiblemente orgullosos de su primogénita, al igual que la infanta Sofía, quien tampoco ha querido perderse este día tan importante para la heredera al trono.

Aunque en todo momento la mirada cómplice del monarca con su hija mayor cuando este le ha hecho entrega de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico ha sido la principal protagonista, lo cierto es que tampoco han pasado desapercibidos los looks que la Reina Letizia y la infanta Sofía han escogido para la especial ocasión.

En el caso de la esposa del monarca, ha estrenado un vestido midi muy favorecedor de color rosa palo. Se trata de una prenda firmada por la marca estadounidense Adrianna Papell. Está confeccionada en encaje floral con un delicado efecto semitransparente en las mangas y en el escote, el cual es cerrado y de forma redonda. La silueta se ajusta ligeramente a la cintura, dejando una falda en movimiento y un acabado muy elegante que, una vez más, le ha situado en el centro de todas las miradas por su buen gusto. En cuanto a los complementos, la Reina ha lucido unos accesorios del mismo tono que el vestido, como unos stilettos slingback y un bolso estructurado a juego. Ambos de la firma Magrit. Además, ha añadido unos pendientes discretos.

🎖️ Llegada de Sus Majestades los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, junto a la Infanta Sofía, al acto de entrega de los Reales Despachos de la Academia General del Aire en San Javier 📺 Lo estamos viendo en La 7 pic.twitter.com/IlMNlhbHeX — La 7 (@la7tele) July 10, 2026

Por su parte, la infanta Sofía ha elegido un diseño midi en color blanco decorado con un estampado de lunares negros de tamaño medio. El vestido forma parte de la colección de Mango de este año y su precio es de 79,99€ en época de rebajas. Además de ser apropiado y acertado para la ocasión, cuenta con un escote cuadrado, muy favorecedor y de aire romántico, acompañado de tirantes anchos que aportan estructura al diseño. La silueta es entallada a la cintura y, al igual que su madre, luce una falda de vuelo elegante. El bajo está rematado con un volante sutil. La hija menor de los Reyes ha complementado el outfit con unas sandalias negras cerradas, planas y de tiras finas (que ya lució en los Premios Princesa de Girona 2025) y con un bolso blanco de tamaño midi y asa corta.