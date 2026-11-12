Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, revela cómo es la Reina Letizia en las distancias cortas: «Tiene una personalidad fuerte»

Lavinia Valbonesi (28), primera dama de Ecuador, viajó a Madrid la semana pasada con motivo de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, una cita a la que acudió como acompañante de su marido, el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, más allá de cumplir con los compromisos oficiales previstos en su agenda, la mencionada también disfrutó de un encuentro en el que la Reina Letizia ejerció de anfitriona. Se trató de una reunión privada en el Palacio de El Pardo, a la que invitó tanto a Valbonesi como a otras primeras damas que también se encontraban en la capital española. En ella, se trataron asuntos especialmente importantes como la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad.

Días después de lo mencionado, Lavinia ha concedido una entrevista en Scure Noticias, una de las emisoras de radio más reconocidas de Ecuador, donde ha hablado sin tapujos sobre cómo fue conocer a la Reina Letizia en las distancias cortas. «Tiene una personalidad bastante fuerte, pero creo que es un tema cultural. Dependiendo de los países, cada uno tiene un tipo de carácter o personalidad distinta», comenzaba a decir. Añadía que le pareció una mujer «muy simpática» y que «tenía una personalidad de reina que se hace sentir». Aunque sin duda, lo que más le gustó de su manera de ser fue su compromiso social.

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«Lo que más me fascinó de haber compartido ese espacio con ella es lo involucrada que está en temas sensibles, porque justamente en ese coloquio hablábamos con las expertas y justamente decíamos que la trata de personas no es un tema sobre el que le gusta conversar a la gente y ella (la Reina Letizia) desde su lugar y su exposición, sí que lo hizo. Me parece que es algo que vale la pena resaltar y que es bastante admirable. Me encantó haber compartido tiempo con ella y compartir sinergias», contaba en la entrevista.

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Más allá de estas palabras, a través de sus redes sociales, Lavinia Valbonesi también compartió con sus seguidores algunas fotografías de la especial jornada. «Escuchas, proteger y acompañar a las mujeres es un compromiso que compartimos. Hoy, junto a la Reina Letizia, compartimos experiencias sobre la atención a víctimas de trata y explotación sexual. Llevo conmigo el trabajo que hacemos en ANA y el compromiso de seguir sumando apoyo para nuestras chicas», escribió en el post.