Rocío Flores ha puesto fin a su historia de amor con Manuel Bedmar tras más de una década de relación sentimental. Aunque es una decisión que ha trascendido ahora a los medios de comunicación, lo cierto es que la ya ex pareja decidió separar sus caminos hace unos meses. Aunque los rumores estaban sobre la mesa y en redes sociales ya habían dado pistas de un posible distanciamiento —ya que desde hace tiempo no compartían imágenes juntos—, ninguno de los protagonistas se había pronunciado, hasta ahora. Ha sido el joven el que, pese a que durante los años de relación con la nieta de Rocío Jurado siempre se había mantenido en un segundo plano mediático, el que ha confirmado lo que era ya un secreto a voces: su ruptura con la hija de Rocío Carrasco.

Todos los detalles de la ruptura de Manuel Bedmar y Rocío Flores

Desde que Rocío Flores diera el salto a la vida pública de la mano de Supervivientes, Manuel Bedmar siempre ha estado a su lado desde la sombra. De hecho, en la polémica con su madre, Rocío Carrasco, la tertuliana, al llegar a casa, tenía un apoyo fundamental: su novio. Sin embargo, parece que la realidad de la joven ahora es muy distinta, al menos sentimental.

Desde hace meses que Rocío y Manuel no están juntos tras un tiempo marcado por altibajos. Ha sido el programa La tarde se mueve en una conversación telefónica con Bedmar, el que ha contado todo lujo de detalles esta ruptura inesperada para muchos, aunque no para los protagonistas, que llevaban un tiempo intentando luchar por su relación sin éxito. «Sí, simplemente hemos tenido una relación, creo que íntima», ha confesado Manuel, que ha apuntado que realmente lleva separado de Rocío dos años.

Pese a haber puesto fin a su historia de amor, la relación no ha terminado del todo entre ellos. Aunque han decidido tomar caminos distintos, lo cierto es que la ex pareja aún comparte la crianza de su perro, Roma, que llegó a su vida solo meses antes de su ruptura. Precisamente es su mascota la que ha apoyado a Manuel estos meses, tal y como desveló en sus redes cuando aún no se conocía su ruptura: «Gracias por darme las fuerzas cuando más las necesitaba. Gracias por sacarme las sonrisas cuando más falta me hacía. Gracias por obligarme a salir cuando no quería. Gracias por quererme cuando lo haces, darme esa alegría y esa felicidad cuando me hace falta. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Gracias por ser mi mejor amiga y mi compañera de vida. El mejor amigo del ser humano».

Asimismo, ambos trabajan juntos en Farmasi, una empresa de marketing centrada en lifestyle. Una situación que es posible y que demuestra que son dos ex muy bien avenidos, ya que Bedmar ha asegurado que tiene «muy buen recuerdo» de su idilio con la nieta de la intérprete de Como Una Ola.