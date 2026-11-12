Vuelven las 5 deportivas blancas de los años 80 para estar de moda en otoño 2026

Las tendencias de moda tienen una relación especial con la nostalgia y, esta temporada, los años 80 vuelven a inspirar uno de los complementos más versátiles del armario: las deportivas blancas. Este calzado, que conquistó las calles hace cuatro décadas, este otoño 2026 viene con siluetas clásicas, diseños minimalistas y detalles deportivos que evocan aquella época.

Su atractivo está en la capacidad de combinar comodidad y estilo sin perder elegancia. Desde los modelos planos hasta las versiones de bota, las zapatillas blancas recuperan su protagonismo y demuestran que los clásicos nunca desaparecen del todo. Durante los años 80, las deportivas dejaron de ser un calzado reservado exclusivamente para practicar ejercicio y comenzaron a formar parte de los estilismos cotidianos. Figuras como Madonna, la princesa Diana y Sarah Jessica Parker contribuyeron a popularizar su uso con prendas muy diferentes, desde jeans y blazers hasta faldas midi y pantalones cortos.

Vuelven las deportivas blancas de los años 80

Ahora, esa estética vuelve a las calles y a las pasarelas con propuestas que reinterpretan los diseños originales sin renunciar a su esencia. Según Vogue en México, la atemporalidad de los tenis blancos es tanta que, incluso ahora, muchos de los modelos que fueron la sensación del momento, se mantienen en la lista de tendencias Otoño-Invierno 2026.

Las deportivas blancas se convierten así en una apuesta segura para construir looks urbanos, sofisticados y fáciles de combinar.

La clave de esta tendencia está en recuperar las siluetas que marcaron una época y adaptarlas a las necesidades del vestuario actual. Estos modelos deben tenerse en el radar.

Deportivas blancas de bota

Las deportivas de caña alta recuperan toda la estética del universo fitness de los años 80. Con su silueta envolvente y su estética deportiva, estos modelos aportan personalidad a cualquier estilismo. Una de las formas más interesantes de llevarlos es combinarlos con calcetines altos, calentadores, leggings o pantalones ajustados.

También pueden contrastarse con prendas más elegantes para conseguir un look urbano con inspiración retro. «Dicho calzado deportivo se vio esta temporada en las pasarelas de Natasha Zinko y Jane Wade para mayor impacto», asegura Vogue México.

Deportivas blancas planas

Las deportivas blancas planas son una de las versiones más elegantes y fáciles de llevar. Durante los años 80, figuras como la princesa Diana y Farrah Fawcett ayudaron a convertirlas en un símbolo del estilo urbano. Su diseño sencillo y su suela baja permiten combinarlas prácticamente con cualquier prenda.

Para este otoño 2026, la propuesta consiste en llevarlas con pantalones de vestir anchos, blazers estructurados o jeans rectos. También funcionan muy bien con faldas midi y prendas de punto. Son ideales para quienes buscan un calzado cómodo que aporte un toque deportivo sin restar sofisticación al conjunto.

Deportivas blancas de lona

Las zapatillas blancas de lona, especialmente las de estilo clásico y punta redondeada, son otra de las grandes apuestas de esta temporada. Se trata de uno de esos estilos atemporales y versátiles con los que se podía jugar bastante, afirman en la revista.

Su principal ventaja es la facilidad para integrarse en diferentes estilos. Combinan con jeans, pantalones de traje, vestidos informales y faldas.

Para el otoño, una buena opción es llevarlas con pantalones rectos, una gabardina o un jersey de punto. Son perfectas para quienes prefieren una estética discreta y atemporal.

Deportivas blancas tipo runner

Las deportivas runner también recuperan su lugar en las tendencias de otoño 2026. Inspiradas en los modelos diseñados originalmente para correr, se caracterizan por sus suelas dentadas, sus líneas dinámicas y una estructura pensada para ofrecer comodidad.

Los Nike Cortez son uno de los referentes históricos de esta estética, cuyo impacto se mantuvo durante los años 80. Actualmente, firmas como Nike y Onitsuka Tiger mantienen viva la inspiración retro, mientras que otras marcas reinterpretan esta silueta con diseños contemporáneos.

Para conseguir un estilismo equilibrado, se pueden combinar con jeans acampanados, pantalones de corte relajado y jerséis. El resultado es un conjunto informal, cómodo y con un aire nostálgico.

Consejos para combinar las deportivas blancas este otoño 2026