Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz o la Reina Letizia: vota por el mejor look de la Cumbre Iberoamericana

Madrid se ha convertido estos días en el epicentro de la diplomacia iberoamericana, pero la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno también ha dejado una buena dosis de estilo. La inauguración en el Teatro Real y la posterior cena de Estado ofrecida por los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real han reunido a algunas de las mujeres más destacadas del panorama político internacional, que han aprovechado la ocasión para lucir sus mejores galas. Primeras damas, presidentas y representantes institucionales han convertido esta cita en una auténtica pasarela de elegancia, con propuestas que van desde los diseños más clásicos hasta apuestas con personalidad propia.

Entre las invitadas hemos encontrado firmas españolas, vestidos de invitada, conjuntos de dos piezas y detalles que no han pasado desapercibidos. Isabel Díaz Ayuso ha recuperado uno de sus diseños favoritos de Vicky Martín Berrocal, mientras que Yolanda Díaz y Sara Aagesen han apostado por la moda española con propuestas de Coosy y Pedro del Hierro, respectivamente. Al otro lado, primeras damas como Lavinia Valbonesi, María Pía Adriasola o María Elena Urquidi también han dejado su particular sello. Ahora te toca a ti decidir: ¿quién ha sido la mejor vestida de la Cumbre Iberoamericana? ¡Enfréntate a nuestra batalla de looks y elige a tu favorita!