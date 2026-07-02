¿Cuál ha sido el mejor look de la Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia?: vota por tu favorito

Este jueves, 2 de julio, el Rey Felipe y la Reina Letizia presidirán la ceremonia de entrega de los Premios Mariano de Cavia. Se trata de una de las citas periodísticas más esperadas del año a la que Sus Majestades nunca faltan, tanto por su papel institucional como por la estrecha vinculación de la Reina con el mundo de la comunicación. Precisamente por ello, la esposa del monarca suele acaparar todas las miradas con el estilismo elegido para esta ocasión, generando cada año una gran expectación por descubrir el look con el que aparecerá delante de las cámaras.

No obstante, mientras llega el inicio de la gala, previsto para las 20:15 horas, en COOL hemos querido hacer un repaso de todos los estilismos con los que la Reina Letizia ha asistido a estos premios. Y, como no podía ser de otra manera, queremos conocer la opinión de nuestros lectores. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¡Participa en nuestra encuesta y vota por el look que más te ha gustado!