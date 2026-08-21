La comentada reacción del príncipe Guillermo a la vuelta de su hermano Harry a Inglaterra: «Está furioso»

El príncipe Harry y Meghan Markle se mudan al Reino Unido. Después de seis años viviendo en California, el matrimonio considera que es el momento de «regresar a casa» y, por motivos que aún se desconocen, será a finales de este mismo mes cuando hagan sus maletas y empiecen una nueva e inesperada etapa en una casa privada a las afueras de Londres. Según lo publicado por tabloides británicos, el rey Carlos III está encantado con el movimiento que está a punto de dar su hijo pequeño, ya que es una oportunidad de estar más cerca de él, de su nuera y de sus nietos. Sin embargo, hay quien esta noticia le ha sentado como un jarro de agua fría.

El príncipe Guillermo mantiene una relación distante con su hermano desde hace años. Y es que desde la entrevista que concedieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey, donde hablaron sin tapujos sobre la Familia Real británica y contaron supuestos episodios de racismo ocurridos dentro de palacio, el contacto entre ellos ha ido disminuyendo, hasta el punto de ser prácticamente nulo a día de hoy. La última vez que aparecieron juntos en público fue durante el funeral de su tío Lord Fellowes en 2024, donde, delante de las cámaras, apenas hubo interacción entre ambos. Es por ello por lo que tampoco es de extrañar que, teniendo en cuenta este contexto, el heredero al trono no se haya tomado bien la vuelta de su hermano a casa.

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Medios como Daily Mail o The Sun señalan que el príncipe Guillermo está «furioso» por la decisión de su hermano, así como también aseguran que siente que le están obligando a reconciliarse con Harry, algo que parece que no entraba en sus planes. Peter Hunt, excorresponsal real de la BBC, comparte esta percepción y sostiene que la presencia de Harry en Reino Unido hará más difícil que el hijo mayor del rey Carlos III pueda esquivar a su hermano. Asimismo, su regreso podría incrementar el foco mediático y la influencia en torno a los duques de Sussex, pese a que, por el momento, no existe ninguna confirmación de que vayan a reincorporarse a la agenda de la familia real. De hecho, Meghan y Harry acordaron con la difunta Isabel II que dejarían de desempeñar funciones oficiales como miembros de la Casa Real. Una situación que, por ahora, se espera que se mantenga. Por todo esto y mucho más, Hunt tiene más claro que Guillermo «se habrá quedado apopléjico» con esta nueva situación.

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Pero la reacción del príncipe Guillermo no es lo único a lo que los duques de Sussex tendrán que enfrentarse tras su regreso a Reino Unido. Y es que también tendrán que encararse al rechazo social. Sus niveles de popularidad se sitúan en mínimos históricos y encuestas recientes realizadas por YouGov reflejan que existe un 65% de opiniones desfavorables frente a un escaso 22% de apoyo. ¿Serán capaces de revertir estas cifras con su vuelta? Solo el tiempo lo dirá.