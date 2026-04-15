Parece un gloss carísimo, pero es de Mercadona: el aceite de labios con brillo que hidrata y huele a dioses

En la actualidad, cuidar la imagen personal es una parte esencial de la rutina diaria, y el rostro se convierte en el centro de atención cuando se desea transmitir frescura y bienestar. Dentro de él, los labios juegan un papel clave, ya que aportan expresión, armonía y un toque de color. Mantenerlos hidratados, suaves y con un acabado luminoso no solo mejora la apariencia, sino que también refleja cuidado y estilo. En este contexto, Mercadona destaca por ofrecer el aceite de labios jelly lip oil Deliplus 01 rosa y chocolate, a un precio increíble: ¡menos de 5 euros!

El aceite labial de Mercadona se presenta como una fórmula innovadora diseñada para cuidar tus labios mientras les aporta un toque de color y luminosidad. Esté en dos tonos: rosa y chocolate. Su textura ligera y no pegajosa se desliza con facilidad, dejando una sensación de confort prolongada. Ideal para quienes buscan un producto versátil que combine tratamiento y estética. Las novedades de Deliplus siempre generan expectación entre los amantes del maquillaje, y este el aceite de labios con brillo que hidrata Jelly Lip Oil no es la excepción. Si buscas darle un giro a tu look con un toque fresco y moderno, este aceite es tu aliado perfecto gracias a su combinación de aceites nutritivos que hidratan en profundidad.

Las características del aceite de labios con brillo que hidrata

Textura ligera y no pegajosa

A diferencia de muchos gloss tradicionales, este lip oil tiene una consistencia fluida que se funde con los labios sin generar sensación pesada.

Esto permite usarlo durante horas sin incomodidad, evitando ese efecto pegajoso que suele resultar molesto en climas cálidos o ventosos.

Tono rosa adaptable

El color 01 rosa no es invasivo ni cubriente, sino translúcido, lo que permite que se adapte al tono natural de cada labio.

La influencer de make up @claudiafashionstyle, asegura que «Huele rico, a caramelo, y es un color rosa claro, muy sutil. Es muy sencillo y natural». Esto lo convierte en un producto muy versátil, perfecto tanto para maquillaje diario como para complementar looks más elaborados.

En chocolate

En este color marrón es otro de los que podemos comprar. Y el tono es bien diferente al anterior. por el poco precio, vale la pena comprar los dos.

Acabado brillante efecto “jugoso”

Proporciona un brillo natural que capta la luz de manera sutil, logrando un efecto visual de labios más hidratados y voluminosos. Este acabado es ideal para quienes buscan un look fresco, sin llegar a ser excesivamente brillante.

Fórmula con aceites nutritivos

Uno de sus mayores diferenciales es la inclusión de aceites que ayudan a nutrir en profundidad. Estos ingredientes contribuyen a reparar labios secos o agrietados, mejorando su textura con el uso continuo y aportando una hidratación duradera.

Efecto volumen natural

Gracias a su brillo y textura, crea un efecto óptico de labios más llenos y definidos, sin necesidad de productos adicionales como delineadores o voluminizadores.

Producto multifacético: aceite de labios con brillo que hidrata

Puede utilizarse solo para un look natural o como capa superior sobre un labial mate para aportar brillo y dimensión. Esta versatilidad lo convierte en un básico imprescindible.

Cómo aplicar el jelly lip oil Deliplus

Limpieza previa de los labios

Antes de aplicar cualquier producto, es fundamental que los labios estén completamente limpios. Retira restos de maquillaje anterior, suciedad o exceso de grasa con un algodón o agua micelar. Esto permite que el aceite se adhiera mejor y actúe de forma más efectiva.

Exfoliación

Es recomendable exfoliar los labios una o dos veces por semana. Este paso elimina células muertas, suaviza la superficie y evita que el producto se acumule en zonas secas o agrietadas.

Hidratación base

Si tus labios están muy secos, aplica previamente un bálsamo hidratante y déjalo actuar unos minutos. Luego retiras el exceso antes de aplicar el lip oil.

Aplicación desde el centro

Comienza colocando una pequeña cantidad en el centro del labio inferior. Luego desliza hacia los extremos siguiendo la forma natural de la boca. Repite el mismo proceso en el labio superior para asegurar una cobertura pareja.

Construcción de intensidad

Si buscas un efecto más intenso o brillante, puedes aplicar una segunda capa. Este producto permite modular el resultado: una capa para un look natural o varias para un acabado más jugoso y llamativo.

Retoques durante el día

Aunque su fórmula es duradera, es recomendable reaplicar después de comer o beber para mantener el efecto hidratante y luminoso. Su formato práctico permite llevarlo siempre encima.