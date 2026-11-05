Una maquilladora profesional desvela el secreto de las cejas que rejuvenecen: «Conservan su densidad y siguen la forma natural del ojo»

Con el paso de los años, el rostro experimenta diferentes cambios que también afectan a las cejas. La pérdida de densidad, la aparición de canas y la disminución de la definición de su forma son algunos de los signos más habituales del envejecimiento. Además, los vellos pueden volverse más finos, rebeldes o crecer de manera irregular, haciendo que la mirada parezca menos expresiva.

Aunque muchas veces prestamos atención a las arrugas o a la firmeza de la piel, las cejas también necesitan cuidados específicos para conservar su aspecto saludable y natural, en especial si empiezan a salir canas. Catraca Livre afirma que las cejas influyen en la expresión porque definen la mirada, siguen la estructura ósea y afectan la percepción de los párpados. A medida que cumplimos años, los folículos pilosos pueden reducir su producción de melanina, el pigmento que proporciona color al pelo, favoreciendo la aparición de canas en las cejas.

Cómo disimular las canas en las cejas

También es posible que perdamos parte de su densidad debido a factores genéticos, hormonales o al exceso de depilación acumulado durante décadas. Estos cambios pueden modificar la expresión del rostro y dar una apariencia más cansada o envejecida.

Por eso, cuidar y rejuvenecer las cejas se convierte en un paso importante dentro de cualquier rutina de belleza. La clave está en encontrar una forma que respete nuestras facciones, aporte definición y consiga levantar visualmente la mirada sin necesidad de realizar grandes cambios.

Apostar por una ligera elevación del tercio extremo

«En el diseño de cejas, una ligera elevación en el tercio externo suele favorecer la mirada, mientras que un arco muy pronunciado puede endurecer la expresión», asegura Catraca Livre.

Uno de los trucos más favorecedores para rejuvenecer las cejas consiste en conseguir una ligera elevación en su tercio externo. Este pequeño cambio en la forma ayuda a levantar visualmente la mirada y aporta una expresión más despierta.

No se trata de crear un arco demasiado pronunciado, sino de respetar la forma natural y elevar sutilmente la parte final para conseguir un resultado armonioso.

Evitar las cejas demasiado finas

Las cejas excesivamente depiladas pueden endurecer las facciones y hacer que el rostro parezca más envejecido. Con los años, es recomendable apostar por diseños algo más poblados y naturales. Dejar crecer los vellos y retirar únicamente aquellos que quedan fuera de la forma deseada ayuda a recuperar densidad y definición.

Disimular las canas de las cejas

La aparición de vellos blancos es uno de los cambios más habituales relacionados con el envejecimiento. Para disimularlos, puedes recurrir a una máscara de cejas con color, un lápiz específico o un tinte formulado para esta zona. Lo ideal es elegir un tono que se acerque al color natural para evitar un contraste demasiado artificial.

Rellenar los pequeños huecos

Con el paso del tiempo, algunas zonas de las cejas pueden perder densidad y presentar pequeños espacios sin vello. Para solucionarlo, utiliza un lápiz de punta fina y realiza trazos cortos que imiten el crecimiento natural del pelo. También puedes recurrir a sombras específicas para conseguir un acabado más suave y difuminado.

Peinar las cejas hacia arriba

Peinar los vellos ligeramente hacia arriba es un gesto sencillo que puede transformar la expresión del rostro. Este movimiento aporta una sensación de mayor volumen y ayuda a conseguir un efecto visual de elevación.

Es fácil, basta con utilizar un cepillo específico y un gel transparente o con color para mantenerlos en su sitio.

Elegir un diseño adaptado a las facciones

No todas las formas de cejas favorecen por igual. Para conseguir un efecto rejuvenecedor, conviene respetar la estructura natural y evitar diseños demasiado angulosos o artificiales.

Un arco suave y una longitud equilibrada pueden aportar armonía al rostro y suavizar la expresión.

Consejos para conservar las cejas jóvenes y bonitas