Lo que el ‘butterfly cut’ de Hailey Bieber le hace a tu cara es difícil de explicar hasta que te lo ves puesto: no querrás otro corte de pelo

Hay peinados que nunca creíamos que nos haríamos y resulta que luego quedan estupendamente. Porque que el butterfly cut le vaya al dedillo a Hailey Bieber es bastante normal pero vemos que también es apto para muchas otras chicas que nos cruzamos en la calle a diario. ¿En qué consiste este corte y por qué apostar por él?

Consagrado como el principal reclamo en las peluquerías, el butterfly cut se define por un juego de capas muy marcado acompañado de un flequillo cortina que enmarca el rostro de forma sublime. Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, especifica que si hay algo que va a marcar 2026 es la media melena con flequillo mariposa, sobre todo cuando el cabello tiene una ligera onda natural. «Para mí, la versión más apetecible es aquella que se caracteriza por tener una longitud a la clavícula, con movimiento suave y un flequillo abierto, ligero, que cae a ambos lados del rostro como si lo abrazara. No hablamos de una melena larga clásica, sino de una media melena con intención, moderna, fresca y muy femenina».

El corte butterfly cut: la tendencia del verano 2026

Del verano y del otoño, y de todo el año. según el experto peluquero estamos hablando de un peinado de capas que favorece a prácticamente todo el mundo. «El flequillo mariposa es el verdadero protagonista. Es versátil, se adapta, se integra con las capas y da una sensación inmediata de actualización. Cuando lo llevas en una media melena ondulada, el efecto es precioso, pues el cabello se mueve con naturalidad, el rostro se ilumina y el conjunto transmite esa mezcla perfecta entre elegancia y desenfado».

Pero lejos de encasillarse como una opción arriesgada, el especialista destaca la gran acogida que tiene gracias a su sutil, pero evidente, capacidad de transformación. De esta forma, la técnica de ejecución es crucial cuando se trabaja con texturas con relieve.

Por su parte, el estilista Álex Sestelo apunta a los cortes midi y largos con capas estratégicas. Son los que enmarcan el rostro y aportan volumen ligero. Favorecen especialmente a quienes desean mantener longitud sin efecto pesado, incluyendo mujeres a partir de los 50 que buscan movimiento y efecto rejuvenecedor.

Este corte se posiciona como uno de los favoritos del año y se caracteriza por capas largas y cortas estratégicamente combinadas, que aportan volumen en la parte superior y ligereza en las puntas.

«Puedes completarlo con un flequillo cortina o un flequillo largo desfilado para un resultado más sofisticado. Ideal para melenas medias y largas. Favorecedor y muy versátil», aconsejan desde Más Peluqueros. Es ideal para quienes buscan movimiento sin perder longitud.

Los cortes butterfly cut mariposa que más favorecen

Las capas más cortas pueden recogerse fácilmente para simular un corte bob o long bob sin tener que cortar realmente la melena, mientras que al dejarlo suelto se recupera el largo completo con un efecto más esponjoso.

A través del siguiente decálogo de estilo, el especialista detalla las siete declinaciones definitivas que adaptan este icónico concepto a diferentes necesidades y estructuras. Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, destaca:

Mariposa media melena lisa y geométrica

Para quienes buscan un extra de definición y un acabado milimétrico, el profesional describe esta propuesta: «Pensada para cabellos lisos que buscan una imagen más estructurada y contemporánea».

Mariposa media melena ondulada con capas envolventes

Suaviza las facciones de manera orgánica: «Las capas abrazan el contorno del rostro sin marcarlo en exceso. En una media melena ondulada, este diseño crea un efecto envolvente que potencia el movimiento natural y aporta una sensación muy actual, ligera y sofisticada», según el experto.

Mariposa con capas invisibles internas

Consigue restar peso de forma estratégica sin que el acabado global se perciba excesivamente desfilado o vacío en los contornos.

Midi a la clavícula

Buscando la máxima funcionalidad diaria, esta opción destaca según las pautas de la firma por ser más actual y cómoda. Estiliza mucho y permite trabajar ondas abiertas con facilidad.

Mariposa media melena con puntas ligeramente curvadas hacia fuera

En este caso el experto destaca que se trata de un guiño cargado de nostalgia renovada: «La clave está en trabajar suavemente las puntas hacia fuera para aportar frescura y un aire más juvenil», responde.

Mariposa media melena compacta con volumen superior

En este tipo no se busca exceso de capas, sino una construcción limpia que eleva visualmente el rostro y aporta una sensación muy sofisticada y contemporánea.