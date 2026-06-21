Los colores de pedicura que potencian el bronceado de tus pies al instante: no te los quitarás este verano

Durante la temporada de sandalias, las uñas de los pies se ven y deben embellecerse para que ofrezcan su mejor versión. Los colores de pedicura en verano aportan bronceado a los pies sin necesidad de pasar horas al sol. Según los expertos en la revista Instyle Grecia, los tonos de pedicura de este año combinan alegría, elegancia y una sutil estética nostálgica.

El verano de 2026 es oficialmente la temporada de la pedicura espectacular. Después de años de uñas de jabón, tonos nude suaves y rosas translúcidos combinados con sandalias, este año es el momento de que tus uñas de los pies vuelvan a ser las protagonistas. Las principales tendencias para el verano de 2026 logran el equilibrio perfecto entre dramatismo y elegancia. Piensa en tonos pastel vivos, acabados brillantes y el regreso de clásicos atemporales que tienen algo en común: son fáciles de usar y combinan con casi cualquier estilo.

Estos son los colores de pedicura que potencian el bronceado de tus pies

La belleza de las uñas de los pies

Según la revista, en verano, vale la pena dedicar tiempo a preparar los pies. Exfoliarlos, recortar las durezas y preparar adecuadamente la superficie de las uñas contribuirá a un mejor resultado final.

También es preferible aplicar capas finas de esmalte en lugar de gruesas, dejando secar bien cada capa antes de aplicar la siguiente. Para corregir pequeños errores, un pincel fino y un poco de acetona te darán un resultado más profesional e impecable.

Melocotón

Entre los colores que se posiciona como los más estilosos para las uñas de los pies, el melocotón es uno de los destacados.

Suave, favorecedor y quizás el tono más neutro que verás este año, el melocotón, ya sea liso o degradado, es la respuesta de 2026 a los tonos nude. En concreto, la gama entre el albaricoque cálido y el nude cremoso favorece a todos los tonos de piel y combina con todo.

Matices anaranjados

La clásica pedicura roja nunca pasa de moda, pero la versión de este año es más atrevida, vibrante y luce un acabado brillante similar al vinilo. Ahora bien, para un look veraniego perfecto, siempre es mejor optar por tonos rojos con matices anaranjados. Están de moda tanto para las uñas de las manos como para las de los pies.

Sirven para una mañana de playa como para disfrutar de la noche con tus taconazos y zapatos algo más estilosos pero siempre abiertos, donde la uña se muestra de todas las maneras.

Efecto brillante

Si te encantan las uñas con acabado lechoso, este tono es su versión actualizada. El efecto brillante aporta frescura y feminidad, como un brillo de labios rosa intenso en las uñas de los pies.

Acabado perlado

Otra tendencia de los colores de la pedicura para verano es ese efecto acabado perlado que tanto está dando de que hablar. En verano el brillo siempre es el protagonista. La luz del sol realza aún más estos tonos, creando un resultado lujoso y elegante.

Blanco perla

Junto a ello destacan los blancos perla o blanco brillante. Para un resultado más lujoso, asegúrate de que la aplicación sea impecable, prestando especial atención a la zona de la cutícula.

Tonos agua

Océan, Yuzu o Plume D’Ange. Son otros de los colores de la pedicura para el verano. Vitry destaca estos tres tonos que además se formulan con una avanzada fórmula que incluye solventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar.

Además, también contiene la innovadora fórmula permeable Oxygene, exclusiva de Vitry. Esta tecnología respeta la fisiología natural de la uña y la deja respirar para que esté más sana y resistente, a la vez que asegura la intensidad del color, el brillo, la fijación y el secado.

Cómo conseguir la pedicura perfecta

Vitry aconseja cómo obtener unos pies perfectos para que las uñas puedas lucir mucho mejor.

Un paso es tener el raspador para pies flúor: se trata de una herramienta eficaz para una pedicura profesional en casa para eliminar callosidades y pieles muertas con suavidad:

Doble cara: grano grueso para exfoliar, grano fino para alisar y masajear

Ergonómico, lavable y duradero

Adecuado para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

Mientras que el cortaúñas, de acero inoxidable quirúrgico, sin níquel y con garantía de por vida. Diseñado para responder a las necesidades de las uñas más gruesas y resistentes, redefine el gesto de cuidado en casa con una precisión profesional.

Su diseño exclusivo —registrado por la firma— garantiza un agarre ergonómico y un control absoluto durante el corte, convirtiendo la rutina de pedicura en una experiencia cómoda y un óptimo control.