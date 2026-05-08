Anabel Pantoja ha vivido una auténtica metamorfosis de identidad o, al menos, en las redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja se dio a conocer en televisión —y concretamente en el plató de Hombres, Mujeres y Viceversa—, donde debutó como colaboradora. Posteriormente —y debido a su naturalidad—, la sevillana fichó como tertuliana en Sálvame, donde despegó su fama. Sin embargo, y con el fin del programa, la prima de Kiko Rivera decidió dar un giro de 180º en su carrera para centrarse en su carrera como influencer.

Debido a sus números y a su público, la agencia de Dulceida —IN Management— la incluyó en su lista de creadores de contenido, donde ha estado seis años bajo la dirección de Aida Domenech y su madre, quienes le han conseguido contratos con importantes marcas para publicitarlas. Sin embargo, ahora Anabel ha dejado atrás a esta empresa de representación y ha explicado la razón por la que le ha dado portazo a su amiga y compañera de profesión.

Anabel Pantoja explica la razón de su giro profesional

El pasado 7 de mayo, trascendió que Anabel había fichado como un nuevo perfil para la agencia Keepers, donde están otros perfiles de la talla de Ana Brito —que recientemente fue noticia por un enfrentamiento mediático con Marta Pombo— o Xuso Jones.

Una noticia que rápidamente puso sobre la mesa un distanciamiento entre Anabel Pantoja y Dulceida. Por ello, la sobrina de la viuda de Paquirri decidió dar un paso adelante para aclarar el motivo de su abrupta e inesperada salida de la agencia de Domenech. «Nunca tendré vidas para agradecerle el que me dieran la oportunidad, el haber crecido con ellas, porque he sido la única agencia con la que he estado y, bueno, he trabajado muchísimo, muchísimo. He crecido mucho y he trabajado muchísimo, pero ha llegado un punto en el cual he estado buscando otras cosas, no por nada, sino porque hay etapas y se me ha ofrecido otro camino», ha comenzado diciendo.

A través de sus historias temporales, la prima de Kiko Rivera ha dicho que ha decidido hablar para evitar las «especulaciones» sobre un posible mal rollo entre ellas: «No hay ni un punto sobre la I. Habrá algunas especulaciones, algunos titulares que si hay mal rollo, no hay mal rollo, para nada. Si no, no estaría haciendo esto, me callaría la boca y punto, seguiría mi camino. Pero yo, para todas las que hay en esa oficina, empezando por Ana, siguiendo por Tata, Andrea, que ha sido mi repre casi tres años, Raquel, Paula, todas las que están, para mí son personas maravillosas, currantes, que miran siempre por ti».

Finalmente, la de Triana ha explicado que la razón por la que ha hecho este giro profesional ha sido por el momento vital en el que se encuentra: «He llegado a un punto en el que ha habido una transición en mi vida y me pedía cambiar y probar. Así que nada, me embarco ahora en una nueva aventura. Como yo digo, que se trata de probar, pero sobre todo para trabajar y seguir».