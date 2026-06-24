Lo que los geólogos acaban de encontrar dentro de la Tierra no tiene precedente: una línea divisoria oculta que parte el planeta en dos

Investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) han identificado un eje geométrico «invisible» que podría cambiar por completo la forma de interpretar la geografía terrestre. La estructura en cuestión funciona como una «línea de equilibrio casi perfecta» que divide la superficie de la Tierra en dos regiones con una distribución energética equivalente. Esta trayectoria atraviesa verticalmente diversos puntos estratégicos de Europa, Turquía, África y Alaska.

Según los científicos, este eje geométrico se sitúa de forma estable sobre los meridianos 27° Este y 153° Oeste. A partir de esta referencia, la superficie terrestre queda dividida en dos nuevos hemisferios con propiedades reflectantes equivalentes. Ambos sectores proyectan hacia el espacio una cantidad similar de radiación solar, un comportamiento que podría desempeñar un papel importante en el equilibrio climático a escala global y aportar un enfoque innovador sobre la distribución de la energía solar en la Tierra.

La línea ‘invisible’ que divide la Tierra en dos

Los expertos en física atmosférica ya tenían constancia de una compensación térmica comparable entre los hemisferios norte y sur. Este comportamiento, conocido científicamente como simetría del albedo hemisférico, se produce a pesar de las marcadas diferencias geográficas existentes entre ambas regiones. Mientras el hemisferio norte concentra amplias masas continentales, el hemisferio sur equilibra esa situación mediante una mayor presencia y densidad de nubes.

Las diferencias medias registradas durante un periodo de 25 años en la radiación, junto con las variaciones asociadas a la fracción oceánica libre de hielo, permitieron ampliar el estudio de este fenómeno. Para confirmar la existencia de esta nueva separación este-oeste, los investigadores recurrieron a un extenso archivo histórico de datos recopilados por la NASA. En particular, utilizaron información obtenida durante 25 años a través de los instrumentos integrados en el proyecto satelital Ceres. Estos sensores espaciales registraron de manera continuada la cantidad de energía solar reflejada por la atmósfera terrestre hacia el espacio.

Este parámetro constituye un elemento fundamental para comprender la dinámica climática del planeta. Cuando dicho sistema permanece en equilibrio, las temperaturas medias globales se mantienen relativamente estables. Sin embargo, cualquier modificación significativa de ese intercambio energético puede intensificar los procesos asociados al cambio climático.

El principal responsable del estudio, Jianhao Zhang, admitió que los primeros resultados generaron cierta incertidumbre entre los investigadores. Según explicó, lo que terminó respaldando la validez del hallazgo fueron tres factores esenciales: su carácter singular, su permanencia en el tiempo y lo que el equipo científico definió como una triple simetría.

La estabilidad de esta referencia geográfica parece estar estrechamente relacionada con un fenómeno climático ampliamente conocido: El Niño. Los modelos desarrollados por los científicos indican que la circulación de Walker podría actuar como un mecanismo regulador de gran escala en la atmósfera terrestre. Este proceso favorece variaciones periódicas en la reflectividad de uno u otro hemisferio y contribuiría a mantener, a largo plazo, la posición estable de esta frontera energética.

Desarrollo del estudio

Para llevar a cabo el trabajo, publicado en la revista Nature, los investigadores estudiaron registros precisos sobre radiación solar y energía térmica reflejada desde distintas zonas del planeta. A continuación, el equipo observó una coincidencia inesperada en la cantidad de luz devuelta al espacio por dos grandes sectores terrestres. Con base en los datos obtenidos, se identificó un eje invisible que separa la Tierra en dos hemisferios con un equilibrio energético similar. Finalmente, los modelos científicos permitieron comprobar que este patrón mantiene relación con procesos atmosféricos y oceánicos, incluidos vientos y corrientes globales.

Implicaciones

La presencia de dos hemisferios con un equilibrio energético equivalente podría desempeñar un papel importante en la estabilidad de los patrones climáticos de la Tierra. Los investigadores consideran que esta distribución ayudaría a interpretar determinadas diferencias observadas en la circulación oceánica y en la dinámica atmosférica global, aportando una perspectiva complementaria a la influencia tradicionalmente atribuida a la línea ecuatorial.

Mientras el ecuador establece una separación horizontal entre los hemisferios norte y sur, generando diferencias climáticas y condicionando fenómenos como los vientos globales, las corrientes marinas o la sucesión de estaciones, este nuevo eje plantea una división vertical entre las regiones orientales y occidentales del planeta. A diferencia de la línea ecuatorial, cuya función se relaciona principalmente con la distribución térmica entre hemisferios, esta frontera energética estaría vinculada al equilibrio de la radiación solar reflejada hacia el espacio.

Finalmente, cabe señalar que las líneas geográficas más conocidas de la Tierra son el ecuador, una línea situada en la latitud 0° que separa el planeta en los hemisferios norte y sur, y los meridianos, líneas verticales que recorren la Tierra desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, como el meridiano de Greenwich. Por otro lado, los trópicos de Cáncer y Capricornio delimitan áreas climáticas específicas. A estas divisiones se suma ahora la nueva línea divisoria vertical, que podría aportar una perspectiva adicional sobre la distribución energética del planeta.