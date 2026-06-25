Pronóstico AEMET: Chubascos y tormentas en Castilla y León, con descenso de temperaturas y viento moderado

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se esperan hoy intervalos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el norte y la mitad este, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas intensas de viento. En el oeste, la posibilidad de precipitaciones se mantendrá más persistente a lo largo del día. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, sobre todo en las máximas, con un viento del suroeste que se presentará moderado, pero con intervalos fuertes.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 25 de junio

Cielos cubiertos y lluvias intermitentes a lo largo del día en León

El cielo se despereza lentamente esta jornada en León, donde una densa manta de nubes presagia una fuerte probabilidad de lluvias. A medida que avanzan las horas, será mejor tener a mano un paraguas, ya que los chubascos pueden acompañarnos desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados, pero la sensación térmica puede dar la impresión de ser más calurosa debido a la humedad que alcanzará niveles considerables, convirtiendo el aire en un elemento algo pesado.

Ya por la tarde, los cielos seguirán cubiertos, aunque con menos fuerza que en la mañana, con una posibilidad notable de lluvia en el aire. Una brisa ligera soplará del sur, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría sentirse un poco más fresquito. La luz del día se extenderá hasta casi las 10 de la noche, permitiéndonos disfrutar del anochecer, pero sin olvidar que el clima se mantendrá inestable hasta bien entrada la noche.

Zamora: cielo gris con riesgo de lluvia

La mañana en Zamora se presenta con un cielo sombrío que augura inestabilidad. La brisa fresca y las nubes amenazantes se funden en un paisaje donde el murmullo de las gotas anticipa un día agitado. A medida que avanza la jornada, el riesgo de lluvia se incrementa, alcanzando un 80% de probabilidades, especialmente de madrugada a mediodía, cuando los termómetros marcan temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.

La tarde contrastará drásticamente, con un cielo más despejado pero la probabilidad de lluvias casi nula. Sin embargo, el viento se hará notar con rachas de hasta 40 km/h, generando una sensación térmica que podría descender a 20 grados. Ante este panorama, es aconsejable llevar un paraguas y estar atentos a los cambios, ya que la naturaleza parece dispuesta a sorprender.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco con riesgo de lluvia

Este día se despierta en Salamanca con un ambiente fresco y una notable probabilidad de lluvia del 75% durante la mañana. Los cielos mostrarán una cubierta moderada, mientras que el viento soplará del sur a una velocidad promedio de 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h. A medida que avanza la jornada, las lluvias serán más esporádicas, dando paso a una tarde con cielos parcialmente nublados y sin más amenazas de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 29°C de máxima, generando una sensación térmica de hasta 28°C. La humedad será alta, alcanzando un 85%, lo que contribuirá a hacer del ambiente un día algo pesado. Con 15 horas de luz gracias a la salida del sol a las 06:52 y su puesta a las 21:58, la jornada promete ser variable pero con un cierre más tranquilo y fresco.

Valladolid: cielos variables y brisa suave

La jornada se presenta con un tiempo variable, con intervalos de cielos nublados por la mañana y algo más despejados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 31 grados y aunque hay posibilidad de algunas lloviznas, serán ligeras y no perturbadoras. El viento será suave, aportando frescura al ambiente.

Un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Los espacios verdes de la ciudad invitan a salir y deleitarse con el entorno, aprovechando este tiempo moderadamente variable.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La jornada en Burgos comienza con un cielo parcialmente nublado, donde la bruma matutina nos envuelve con temperaturas frescas de 19 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se irá oscureciendo, ya que hay alta probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde, alcanzando un máximo de 32 grados. Con el viento soplando del sur a 35 km/h, es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para hacer frente a las temperaturas que caerán por la noche, donde rondaremos los 19 grados.

Palencia: cielo gris y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un cielo gris y húmedo, con una probabilidad del 90% de que se presenten chubascos intermitentes hasta mediodía. A medida que avanzan las horas, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 22°C en la madrugada y alcanzando los 27°C antes del mediodía.

Sin embargo, la tarde dará un giro radical, con cielos despejados y un notable descenso en la posibilidad de lluvia, que se reduce al 35%. Se recomienda llevar abrigo ligero y mucha precaución con el viento, que soplará del sur a 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

Se espera una mañana con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvias que podría traer algunas brisas frescas. Las temperaturas rondarán los 20 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más cálida. A medida que avance el día, las lluvias darán paso a un cielo más despejado y agradable, con temperaturas que permanecerán estables en torno a los 24 grados por la tarde. Para disfrutar al máximo, es recomendable llevar un paraguas por si acaso y optar por ropa ligera que permita una buena ventilación.

Segovia: cielo nublado y chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cargado y una alta probabilidad de lluvias, alcanzando la madrugada con chubascos intermitentes que, a medida que avanza la mañana, se irán disipando. Las temperaturas comenzarán frescas, con mínimas de 20°C, pero se espera que el mercurio suba hasta los 30°C en la tarde, cuando el cielo se despeje parcialmente.

Para la tarde-noche, la situación se tornará más tranquila, con solo un 5% de probabilidad de lluvias y temperaturas que comenzarán a descender de nuevo. No obstante, el viento del sur mantendrá una brisa notable, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que se recomienda llevar abrigo ligero si se prevé salir.

Ambiente nublado con posibilidad de lluvia en Soria

Este miércoles en Soria amanece con un cielo mayormente nublado y una temperatura que ronda los 20 grados, aunque la sensación térmica será algo más fresca. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará notablemente, especialmente por la tarde, cuando el termómetro alcanzará máximas de 30 grados. Con ráfagas de viento que pueden llegar a 45 km/h, es recomendable llevar paraguas para poder disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta las 21:48. La humedad variará entre un 25 y un 50%, lo que acentuará esa sensación térmica más fresca en las horas tempranas.