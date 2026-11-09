Vuelve la campaña ‘Compra i Guanya’: más de 400 comercios de Mallorca repartirán 15.000 euros en premios

Apostar por el comercio de barrio tiene premio este mes en Mallorca. La patronal PIMECO, con el respaldo del Consell de Mallorca y la colaboración directa de los ayuntamientos de Inca, Campos, Porreres y Marratxí, ha puesto en marcha una nueva edición de Compra i Guanya, una campaña diseñada para dinamizar e incentivar las compras en los establecimientos de proximidad, reconociendo y premiando la fidelidad de los consumidores de la isla.

La iniciativa, que se desarrollará entre el 9 y el 29 de noviembre, da este año un importante salto cuantitativo. Gracias a la incorporación del municipio de Marratxí, el proyecto duplica su alcance respecto a la convocatoria anterior: pasa de contar con 200 establecimientos a superar los 400 comercios adheridos, consolidándose como una de las principales acciones de apoyo al tejido comercial local antes del inicio formal de las fiestas navideñas.

Durante la presentación de la campaña, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha subrayado «la necesidad de dinamizar el comercio de proximidad de nuestros municipios, donde estos establecimientos se convierten en espacios de encuentro entre los vecinos y representan identidad y compromiso con la calidad».

Amate ha destacado asimismo que Compra i Guanya busca brindar un respaldo directo al pequeño comercio de cara a la campaña de Navidad y, a la vez, recompensar la fidelidad de aquellos clientes que contribuyen activamente a mantener vivo el tejido empresarial de sus localidades.

Por su parte, la secretaria general de PIMECO, Paquita Bonnín, ha hecho hincapié en el impacto social y económico que genera cada compra en los pueblos: «Cada compra en el pequeño comercio contribuye a mantener puestos de trabajo, dar vida a nuestras calles y reforzar la economía local. Con esta campaña queremos animar a los ciudadanos a entrar en las tiendas de sus pueblos y barrios y recordarles que el comercio de proximidad necesita su apoyo durante todo el año».

Cómo participar y optar a los 15.000 euros en premios

El funcionamiento para los clientes es sencillo e interactivo:

Realizar compras en cualquiera de los más de 400 establecimientos adheridos de Inca, Campos, Porreres y Marratxí. Registrar los tiques de compra a través de la web oficial de la campaña: www.compraiguanya.com.

Estas compras registradas darán acceso a sorteos que suman un valor conjunto superior a los 15.000 euros. Entre los premios previstos se incluyen vales de descuento para canjear en los propios comercios participantes, así como más de 40 cestas de producto local, pensadas para promocionar la calidad y la variedad de la gastronomía y los artículos de Mallorca.

La entrega de los premios se llevará a cabo a lo largo del mes de diciembre mediante actos organizados específicamente en cada uno de los cuatro municipios colaboradores. Con todo ello, PIMECO y el Consell de Mallorca buscan reivindicar el trato directo, la confianza y el asesoramiento personalizado que caracterizan al pequeño comercio, fomentando a su vez el consumo de producto de la tierra y preservando la vitalidad de las calles y plazas de la isla.