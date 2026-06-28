Propina una brutal paliza a su ex novia en Palma y se autolesiona intentando huir: «Me estoy desangrando, voy a morir»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento, agredir brutalmente a su ex-pareja, a la que propinó varios puñetazos e intentó asfixiar, e infligir heridas a un compañero de piso de la víctima. El agresor tuvo que ser intervenido de urgencia tras cortarse de gravedad con un cristal durante su huida.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado al domingo. El agresor acudió a la vivienda de la víctima y llamó al timbre con el pretexto de recoger algunas pertenencias. En cuanto la mujer abrió la puerta, el hombre se abalanzó repentinamente sobre ella y comenzó a agarrarla del cuello de forma violenta.

Aunque la joven logró zafarse y refugiarse en una habitación, el atacante consiguió entrar y continuó asfixiándola. Ante la imposibilidad de gritar, la víctima comenzó a dar golpes contra las paredes para alertar a sus compañeros de piso.

Al escuchar los golpes, dos hombres acudieron de inmediato a la habitación. Lejos de deponer su actitud, el asaltante arremetió contra uno de ellos, propinándole puñetazos en el rostro y el cuerpo. Antes de emprender la huida, el agresor destrozó un televisor, arrojó el teléfono móvil de la víctima al patio del edificio y, en un arranque de violencia, propinó un puñetazo a una vidriera.

El impacto contra el cristal le causó un corte muy profundo en el bíceps, lo que provocó que comenzara a desangrarse rápidamente. Al llegar al lugar, la patrulla de la Policía Nacional localizó al sospechoso en el edificio perdiendo una gran cantidad de sangre. El propio hombre llegó a manifestar a los agentes: «Me estoy desangrando, me voy a morir».

Uno de los policías actuó con rapidez y le practicó un torniquete, logrando contener la hemorragia hasta la llegada de la ambulancia, que trasladó al herido a un centro hospitalario.

El detenido tuvo que ser operado de urgencia. El equipo médico del hospital destacó que la rápida intervención de los agentes de policía evitó que el hombre muriera desangrado. Tras recibir el alta, se le imputan los presuntos delitos de malos tratos, lesiones y quebrantamiento de medida cautelar.