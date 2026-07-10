Una influencer vasca sale de fiesta en Ibiza y al regresar se encuentra la casa desvalijada: «Estaba todo patas arriba»

En Ibiza no todo es alegría y color. Conocida popularmente por sus playas paradisíacas y sus discotecas, la isla se presenta al mundo como un lugar idílico para pasar unas vacaciones, pero también esconde una parte oscura de la que no se habla tanto como es la inseguridad.

Y esa parte más desagradable de Ibiza es la que le por desgracia ha tocado vivir a la creadora de contenido Mirari Bilbao, que viajó hace unos días a la isla pitiusa con sus amigas para celebrar el cuarenta cumpleaños de una de ellas con el único y simple objetivo de pasar unos días de fiesta en compañía.

En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la influencer vasca explica que en la noche del sábado salieron a la conocida discoteca de música electrónica Amnesia. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una madrugada de desenfreno, bailes y muchas risas, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Todo ocurrió de regreso a casa, a eso de las 05:30 horas. Al legar a la casa que habían alquilado, el grupo de amigas se encontraron con una estampa desoladora: las puertas estaban forzadas, las luces encendidas y faltaban varios objetos personales.

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El inmueble había sido asaltado por unos ladrones mientras ellas estaban en la discoteca. Según relata la víctima, los autores del robo se quedaron con todo el dinero en efectivo que había en la casa, gafas de sol y una cámara con que la influencer pretendía grabar un vlog del viaje. «Parece el guion sacado de una película de humor», relata con ironía.

La pesadilla continuó cuando intentaron denunciar lo ocurrido a la Guardia Civil. «Llamamos a la Benemérita, vino una patrulla y nos dijeron que tenían otras cosas», cuenta Mirari. Además, asegura que al acudir a la comisaría, el edificio no contaba con luz.

Por último, la creadora de contenido de origen bilbaíno sospecha que, habiendo centralizado cada uno de sus movimientos en una aplicación de transporte, facilitaran sin querer su ubicación exacta a los ladrones.