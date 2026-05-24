El infierno se desata en Can Pastilla: seis portugueses detenidos tras sembrar el terror en una conflictiva vivienda vacacional

Noche de auténtico caos y tensión la vivida este pasado viernes en la barriada palmesana de Can Pastilla, donde un grupo de inquilinos portugueses alojados en una vivienda de alquiler vacacional convirtió la zona en un auténtico polvorín. La rápida y contundente intervención de la Policía Local de Palma evitó que la situación terminara en una batalla campal de consecuencias imprevisibles.

Según relataron numerosos vecinos, el grupo —formado por más de 18 personas— llegó el pasado jueves y desde entonces había convertido la convivencia en un auténtico infierno. Música a todo volumen, a cualquier hora del día y de la noche, gritos constantes, comportamientos incívicos, golpes contra vehículos estacionados y continuas molestias al vecindario habían desatado la indignación de los residentes de la zona, que aseguran que «desde el jueves que llegaron era imposible descansar».

Los hechos alcanzaron su punto más crítico a última hora de la noche del viernes. El grupo regresaba de la playa por la calle Bellavista cuando, según varios testigos, comenzó a protagonizar escenas de vandalismo y provocación. A su paso por comercios y supermercados regentados por ciudadanos pakistaníes, algunos de ellos lanzaron colchonetas y otros objetos contra los escaparates, sembrando el miedo y el desconcierto entre comerciantes y peatones.

La tensión fue aumentando hasta que los individuos se introdujeron nuevamente en la vivienda vacacional, donde comenzaron los gritos, empujones y un fuerte altercado que alarmó a toda la barriada. Fue entonces cuando una vecina mallorquina de 75 años, muy conocida en la zona y residente de toda la vida, decidió recriminarles su comportamiento.

Lejos de calmarse, varios de los individuos reaccionaron de manera extremadamente agresiva y, según testigos, comenzaron a empujar a la anciana hasta hacerla caer violentamente al suelo. La escena desató la indignación inmediata de vecinos y familiares, que acudieron rápidamente en auxilio de la mujer y acabaron enfrentándose a los agresivos inquilinos.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Local de Palma desplegó un importante dispositivo integrado por más de 20 agentes, conscientes de la elevada tensión y del importante número de personas implicadas en el altercado. Los agentes actuaron con enorme rapidez y lograron controlar la situación en cuestión de segundos, utilizando la fuerza estrictamente necesaria para evitar que el conflicto derivara en una reyerta multitudinaria.

Finalmente, seis ciudadanos portugueses fueron detenidos acusados de diversos delitos relacionados con los altercados y la agresión. La mujer de 75 años tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser atendida, aunque afortunadamente las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

Fuentes cercanas al caso señalaron a OKBALEARES además que previamente ya se había producido una pelea entre los propios integrantes del grupo dentro de la vivienda vacacional. Sin embargo, imperó la denominada «ley del silencio» y ninguno de los implicados quiso denunciar a los demás, optando por zanjar el asunto entre ellos mismos.

Pese a la gravedad de los hechos, posteriormente la autoridad judicial acordó dejar en libertad con cargos a los seis detenidos mientras continúan las investigaciones. Muchos vecinos de Can Pastilla no ocultaban este sábado su indignación y temor tras una noche que califican de «terrorífica», insistiendo en que la rápida actuación policial fue absolutamente clave para impedir que la situación terminara en una tragedia mucho mayor. El vecindario acusa a la inmobiliaria Portic Villas de «tener muy buenas palabras, pedir perdón, pero lucrarse a costa de todos los vecinos»,.