Gimnasia, yoga, dibujo, baile o karaoke: las propuestas del Consell de Mallorca para el verano de los mayores con 300 horas de actividades adaptadas a sus intereses y necesidades. El objetivo es favorecer la continuidad de los hábitos saludables y promover la participación activa de las personas usuarias mediante actividades físicas, cognitivas, creativas y sociales.

Durante los meses de verano, cuando muchas actividades habituales se detienen o modifican sus horarios, la red de centros de promoción de la autonomía personal (CPAP) continúa ofreciendo espacios de encuentro, convivencia y participación que contribuyen a mantener una vida activa y saludable.

Esta programación contribuye a mantener a las personas mayores activas física y mentalmente, reforzar los vínculos sociales y favorecer su autonomía personal, al tiempo que crea nuevos espacios de convivencia, participación y bienestar.

Más de 2.000 personas mayores participan cada año en los programas de autonomía del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que combinan actividades físicas, cognitivas, creativas y digitales para prevenir la dependencia, favorecer un envejecimiento activo y reforzar los vínculos sociales.

Los centros de promoción de la autonomía personal constituyen una pieza clave del modelo de atención preventiva que impulsa el Consell de Mallorca, a través del IMAS, para promover un envejecimiento saludable, activo y con igualdad de oportunidades en toda Mallorca.

El presidente del IMAS y conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha destacado que «los centros de promoción de la autonomía personal son un recurso esencial para que las personas mayores continúen activas, mantengan sus relaciones sociales y disfruten de un envejecimiento saludable durante todo el año. Precisamente durante los meses de verano, cuando muchas rutinas se ven alteradas, puede aumentar el riesgo de soledad y aislamiento. Por ello, la labor que desarrollan los CPAP es fundamental para mantener los vínculos sociales, evitar la desconexión y ofrecer espacios donde compartir, aprender y cuidarse».

La programación de verano suma cerca de 300 horas de actividades adaptadas a los intereses y necesidades de las personas usuarias. La oferta incluye propuestas como gimnasia suave, yoga, pintura y dibujo, talleres de memoria y estimulación cognitiva, bienestar emocional, juegos de mesa, baile, cinefórums, karaoke y otras actividades lúdicas y culturales.