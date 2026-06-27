Detenida una madre acusada de propinar palizas y abandonar a sus tres hijos pequeños en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores, después de que la asistencia sanitaria a uno de sus hijos revelara unas lesiones que no se correspondían con la versión ofrecida por la madre. La autoridad judicial ha acordado la retirada de la guarda y custodia de sus tres hijos menores.

Todo comenzó cuando un niño de corta edad fue trasladado a un hospital con un brazo fracturado. Según explicó la progenitora a los médicos, la lesión se había producido mientras jugaba de forma brusca con uno de sus hermanos. Sin embargo, durante la exploración, los sanitarios detectaron numerosos hematomas, además de erosiones y laceraciones repartidas por distintas partes del cuerpo.

La madre aseguró que las heridas se debían a que el menor se rascaba compulsivamente, aunque los profesionales sanitarios consideraron que las lesiones no eran compatibles con la explicación facilitada y activaron el protocolo correspondiente, poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

A partir de ese momento, el grupo de investigación de la UFAM de la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Durante varias semanas, los agentes recopilaron informes médicos, escolares y de Servicios Sociales, que apuntaban a posibles episodios de maltrato infantil y a una situación de abandono de menores.

Los investigadores concluyeron que la fractura del brazo, los hematomas y el resto de lesiones que presentaba el menor serían compatibles con presuntos episodios de malos tratos. Además, el centro escolar trasladó a la Policía que los tres hermanos presentaban signos de cuidados deficientes. En varias ocasiones acudieron a clase con ropa sucia y deteriorada, así como con alimentos caducados para la merienda, hechos que ya habían sido comunicados anteriormente a los Servicios Sociales.

Una vez recopilados todos los indicios, los agentes procedieron a la detención de la madre, que fue trasladada a dependencias policiales como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores. Tras ser puesta a disposición judicial, el juez acordó una de las medidas más contundentes para garantizar la protección de los menores: la retirada de la guarda y custodia de los tres hijos, que quedaron bajo la tutela de los servicios competentes.

La investigación continúa abierta mientras la Policía Nacional analiza toda la documentación para determinar el alcance de los hechos y esclarecer si existieron más episodios de violencia familiar, maltrato infantil o negligencia que no hubieran sido detectados hasta ahora.