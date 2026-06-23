Hoy, 22 de junio de 2026, el cielo se presenta mayormente despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque en el sistema Ibérico podrían registrarse algunos chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas, que alcanzarán los 42 grados en la Ribera del Ebro, se mantendrán elevadas. El viento, suave y variable, se orientará hacia el sur en la Ibérica y este en otras zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se abrirá a lo largo de la jornada en Zaragoza, dejando ver un espléndido azul que invitará a disfrutar de la luz del día. Con el sol asomándose a las 06:29, las temperaturas comenzarán en un suave 23 grados, ascendiendo a un cálido 43 por la tarde. A pesar de que no se esperan lluvias, el ambiente se sentirá algo cargado, con una humedad que alcanzará su pico en un 40%.

A primera hora, el viento soplará suavemente desde el sureste a unos 10 km/h, pero durante el día, podría presentar rachas más intensas que alcanzarán hasta 40 km/h. Con la tarde en pleno apogeo, la sensación térmica se acercará a los 43 grados, aunque hacia la noche, el descenso llevará a una fresca brisa y temperaturas que rondarán los 29, mientras el sol se oculta a las 21:41. Una jornada perfecta para disfrutar al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado.

Calatayud: ambiente cambiante con lluvias ligeras

Calatayud despierta bajo un cielo gris y la sensación de que el tiempo está por desatarse. Los primeros rayos de sol apenas logran abrirse paso entre las nubes, dejando entrever un escenario inestable que se preparará para recibir ráfagas de viento y un ambiente cambiante a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 41 grados, creando un contraste notable en la percepción térmica.

Por la mañana, el ambiente será más cálido, ideal para disfrutar de un paseo, pero la tarde llegará arrastrando viento fuerte, con rachas que podrían superar los 40 km/h y una humedad que podría sentirse agobiante. Se prevén lluvias que, aunque no serán intensas, agregarán frescura a la tarde. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir más tarde.

Tarazona: cielo mayormente soleado y brisa ligera

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo del día, con algunas nubes que no interrumpirán el ambiente mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 40 grados y se espera una brisa ligera que hará más llevaderas las horas más cálidas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando esa suavidad en el ambiente. Un momento perfecto para desconectar y disfrutar del entorno, ya que no se anticipan grandes cambios en la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET