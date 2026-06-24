Cielo despejado por la mañana en toda la provincia, con intervalos de nubes en el sistema Ibérico por la tarde y posibilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas, que superarán los 40 grados en la ribera del Ebro, experimentarán un ligero descenso. Viento flojo que cambiará a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo en Zaragoza se despereza lentamente, adornado por suaves nubes que apenas amenazan con liberar sus cargas. Esta jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados, promete ser cálida pero sin la sombra de lluvias, ya que no debería caer una sola gota a lo largo del día. La brisa, de direcciones variables, soplará con suavidad, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, por lo que un ligero movimiento puede sentirse refrescante.

A medida que avanza la mañana, el calor se intensificará y la sensación podría ser más elevada de lo esperado, así que los zaragozanos deberán prepararse para abrazar el sol. La tarde traerá un cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar de las últimas horas de luz antes del ocaso, que llegará cerca de las 21:41. El ambiente, aunque cálido, no debería sentirse agobiante y el entorno se llenará de vida, invitando a salir y disfrutar de lo que queda del día.

Calatayud: cambia brusco con viento y calor

El cielo de Calatayud se presenta revuelto, con un aire cargado que sugiere la llegada de cambios. A medida que asoman los primeros rayos del sol, la brisa comienza a soplar con fuerza, preludio de un día que promete ser inusual.

Por la mañana, el tiempo se mantendrá tranquilo, con temperaturas que rondarán los 21 grados. Sin embargo, la tarde traerá consigo un giro radical, con máximas de 39 grados y rachas de viento que llegarán hasta los 50 km/h. La sensación térmica puede ser abrumadora, por lo que se recomienda salir bien preparado: un paraguas no sería una mala idea ante posibles sorpresas.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados, con una brisa suave que hará más agradable la jornada, aunque sin probabilidad de lluvia.

Un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y refrescante. Aprovecha para salir y dar un paseo por la ciudad, disfrutando de la calidez del sol en este agradable día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET