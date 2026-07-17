Dos viviendas nuevas por 10 €: así es la rifa con la que una promotora facilita el acceso a la vivienda

Comprar una vivienda por apenas 10 euros parece una idea imposible en pleno auge del precio de la vivienda, pero una promotora malagueña ha decidido convertir esa posibilidad en una realidad para dos personas. La empresa Arkipromo ha puesto en marcha un sorteo mediante el que rifará dos viviendas unifamiliares de nueva construcción situadas en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro, una iniciativa que pretende ofrecer una alternativa simbólica frente a las dificultades que miles de ciudadanos encuentran para acceder a una casa en propiedad.

Cada participación tendrá un precio de 10 euros y la organización emitirá un máximo de 200.000 boletos numerados. Las papeletas podrán adquirirse exclusivamente por internet hasta el próximo 1 de octubre, mientras que el sorteo se celebrará un día después ante notario para garantizar la transparencia del proceso. Los promotores han explicado que únicamente podrán participar personas mayores de edad residentes en España.

Las viviendas que se entregarán como premio cuentan con más de 100 metros cuadrados construidos, tres dormitorios, dos baños, cocina equipada integrada con el salón y un patio exterior. Su valor ronda los 180.000 euros, cantidad a la que se sumarán otros 20.000 euros destinados al mobiliario de cada inmueble, de forma que los ganadores puedan instalarse prácticamente desde el primer día.

Según los responsables del proyecto, la iniciativa ha requerido cerca de un año de trámites administrativos para obtener todas las autorizaciones necesarias y cumplir con la normativa que regula este tipo de sorteos en España. La empresa sostiene que el objetivo no es únicamente adjudicar dos viviendas, sino también llamar la atención sobre las dificultades que afrontan muchas familias y jóvenes para comprar una casa, incluso en municipios del interior donde los precios son inferiores a los de las grandes ciudades.

La entrega de las viviendas está prevista para el 5 de octubre, una vez finalizado el proceso del sorteo. No obstante, los organizadores recuerdan que los premiados deberán declarar el inmueble como una ganancia patrimonial ante Hacienda, tal y como establece la legislación fiscal española para este tipo de premios, aunque la promotora asumirá determinados gastos vinculados a la transmisión de la propiedad.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro también han mostrado su respaldo a esta iniciativa, destacando que el municipio ofrece una ubicación estratégica por su cercanía tanto a Málaga capital como a otros enclaves turísticos del interior de la provincia. La promoción pretende, además, dar visibilidad al potencial residencial de los pequeños municipios y abrir un nuevo debate sobre fórmulas innovadoras que permitan acercar la vivienda a quienes hoy encuentran enormes dificultades para acceder a ella.