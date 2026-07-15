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Con más de 25 años de experiencia internacional en biotecnología, innovación y emprendimiento, Elena Rivas es una de las figuras de referencia en el ecosistema español de las ciencias de la vida por su capacidad para conectar ciencia, estrategia, inversión y desarrollo empresarial. Para ello colabora con distintos fondos de inversión, entre los que destaca Alhambra Ventures para financiar proyectos de startups dedicadas a la investigación avanzada en el tratamiento del cáncer.

«La medicina de precisión, las terapias avanzadas, la biopsia líquida, la inteligencia artificial, las nuevas plataformas de diagnóstico o la biología computacional están cambiando radicalmente la forma en que entendemos, diagnosticamos y tratamos el cáncer», explica Elena Rivas.

Miembro de la junta directiva de ASEBIO (asociación española de bioempresas), es bióloga de formación y especialista en gestión de empresas biotecnológicas. Ha dedicado toda su trayectoria profesional a un mismo propósito: acelerar la llegada de la innovación biomédica al paciente, ayudando a transformar descubrimientos científicos en compañías sostenibles capaces de generar impacto sanitario, económico y social.

Acercar el capital privado a la biotecnología

Actualmente, es cofundadora y Executive Partner de Pinnacle Biopartners, firma especializada en estrategia y venture building para compañías de ciencias de la vida, desde la que acompaña a proyectos innovadores en su camino hacia el mercado. Es, además, cofundadora de Bionido Capital, plataforma de coinversión especializada en salud creada con el objetivo de acercar el capital privado a la ciencia de excelencia y contribuir a construir la próxima generación de empresas biotecnológicas.

Elena defiende una visión clara: «La excelencia científica es el punto de partida, pero solo genera verdadero impacto cuando encuentra el camino adecuado hacia el paciente».

El Challenge de Oncología 2026

«El cáncer continúa siendo uno de los mayores retos sanitarios, científicos y sociales de nuestro tiempo. Sin embargo, también estamos viviendo un momento extraordinario para la innovación. Nunca habíamos contado con un conocimiento tan profundo de la enfermedad ni con herramientas tan disruptivas para abordarla. La medicina de precisión, las terapias avanzadas, la biopsia líquida, la inteligencia artificial, las nuevas plataformas de diagnóstico o la biología computacional están cambiando radicalmente la forma en que entendemos, diagnosticamos y tratamos el cáncer», recuerda Elena Rivas.

En España contamos con investigadores de primer nivel, centros de investigación de referencia internacional y una enorme capacidad para generar conocimiento. A este respecto, Rivas asegura que «el verdadero desafío ya no es únicamente descubrir nuevas soluciones, sino ser capaces de convertir ese conocimiento en empresas sólidas, atraer la financiación necesaria y acelerar su llegada al sistema sanitario».

«Cuando la ciencia, el emprendimiento y la inversión avanzan en la misma dirección, la innovación deja de ser una promesa para convertirse en impacto. Y ese impacto tiene un único destinatario final: el paciente», concluye.