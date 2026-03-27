El Consejo General de Dentistas rechaza el Estatuto Marco: discrimina a los odontólogos y no los reconoce adecuadamente

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El Consejo General de Dentistas de España manifiesta su «profunda preocupación» ante el texto del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, actualmente en tramitación, al considerar que «mantiene una clasificación profesional que resulta claramente perjudicial para la profesión odontológica».

El Anteproyecto establece una clasificación del personal sanitario basada en el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), situando a los odontólogos en el Grupo 7, mientras que reserva el Grupo 8 para profesionales con especialidad o doctorado. «Esta categorización no refleja adecuadamente la realidad formativa ni competencial de los dentistas en España», aducen.

Los odontólogos cuentan con una formación universitaria de 300 créditos ECTS, que les habilita para el diagnóstico, la prescripción y el tratamiento odontológico y quirúrgico, con plena responsabilidad sanitaria. Sin embargo, el criterio adoptado en el Anteproyecto equipara su nivel a otras titulaciones con menor carga formativa o condiciona su reconocimiento a las especialidades oficiales en Odontología, inexistentes en la actualidad en España.

Argumentan, de este modo, que «esta situación genera una discriminación estructural, ya que impide a los odontólogos acceder al grupo de mayor nivel profesional (Grupo 8), a diferencia de otros profesionales sanitarios que sí disponen de un sistema de especialización reconocido».

Además, el propio Anteproyecto afirma como principio que la diversidad profesional «no debe ser fuente de desigualdad dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que resulta contradictorio con la clasificación propuesta para los dentistas», añaden.

A ello se suma una «evidente incoherencia: titulaciones distintas que conducen al ejercicio de las mismas funciones asistenciales pueden quedar encuadradas en grupos diferentes, lo que vulnera los principios de equidad, coherencia y reconocimiento profesional», comentan.

En este contexto, el Consejo General de Dentistas quiere poner de manifiesto que esta situación «resulta especialmente preocupante en paralelo a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS). Desde nuestra Organización estamos trabajando activamente para trasladar a las autoridades competentes la necesidad de que dicha reforma no suponga, en ningún caso, un retroceso en el reconocimiento de la profesión odontológica ni sirva para situar al dentista en una posición inferior respecto a otros profesionales sanitarios, garantizando siempre la adecuada valoración de sus competencias, formación y responsabilidad asistencial».

Por todo ello, el Consejo General de Dentistas exige:

La creación de un Estatuto propio para facultativos o la modificación inmediata del Anteproyecto , con el fin de que los odontólogos sean incluidos en el Grupo 8, en reconocimiento a su nivel formativo, competencias y responsabilidad sanitaria.

, con el fin de que los odontólogos sean incluidos en el Grupo 8, en reconocimiento a su nivel formativo, competencias y responsabilidad sanitaria. La creación de especialidades oficiales en Odontología, que permita equiparar a España con el resto de países europeos y evitar situaciones de desigualdad estructural.

que permita equiparar a España con el resto de países europeos y evitar situaciones de desigualdad estructural. La revisión de los criterios de clasificación profesional, para garantizar que se ajusten a la realidad asistencial y a las competencias efectivas de cada profesión sanitaria.

Desde el Consejo General de Dentistas subrayan que «continuaremos trabajando activamente con las autoridades sanitarias, representantes políticos y agentes implicados para trasladar nuestras demandas y lograr una regulación justa antes de la aprobación definitiva del texto».

Reiteramos nuestro firme compromiso con la defensa de la profesión odontológica y con la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. No cesaremos en nuestro empeño hasta que los dentistas reciban el reconocimiento profesional que legítimamente les corresponde.