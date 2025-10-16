Luz del airbag encendida: qué significa y cuál es la solución

El airbag está considerado uno de los elementos más importantes del sistema de seguridad de un coche porque ayuda a proteger en todo momentos a los ocupantes en caso de sufrir cualquier tipo de colisión al volante, especialmente en los choques frontales. ¿Cuál es su función principal? reducir la fuerza que se produce en el golpe, sobre todo en la cabeza y en el pecho de los usuarios, al inflarse rápidamente en un accidente de tráfico. Esta acción ayudará a disminuir las lesiones ocasionadas, que pueden ser graves o mortales, por evitar un contacto directo con las partes más duras del automóvil. Este elemento también complementa al resto de sistemas, como es el caso del cinturón de seguridad, y aumentará la protección en todos los ocupantes.

Por qué se enciende la luz del airbag

En condiciones normales, debe de funcionar correctamente, pero si se enciende la luz del airbag en el tablero habría que revisar detalladamente este elemento para comprobar posibles errores. ¿Cuándo lo hace? pues bien, a priori cuando el sistema detecta un error o un mal funcionamiento en sus componentes, como es el caso de los sensores de impacto, cables, módulo de control o el propio airbag. Esta señal nos indica la posibilidad de que, en caso de accidente, no se active correctamente y nos advierte para que acudamos a la revisión lo más pronto posible. Por ello, es recomendable llevar el coche al taller lo antes posible y realizar una revisión para solucionar el problema, pues este elemento nos podría salvar la vida ante cualquier situación desagradable al volante.