La podemita Bergerot amenaza al periodista Antonio Naranjo con echarlo de Telemadrid: «Se te va a acabar el chiringuito»

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha amenazado este miércoles en pleno directo al periodista Antonio Naranjo con despedirlo de Telemadrid si llega al Gobierno de la comunidad. «En mayo de 2027 se te va a acabar el chiringuito», ha dicho la Bergerot durante el programa En boca de todos de Cuatro.

La bronca entre el periodista de Telemadrid y la portavoz de Más Madrid se ha iniciado cuando discutían sobre el caso Koldo, que ha terminado con la condena a 24 años de cárcel para ex ministro José Luis Ábalos y otros 19 para su ex asesor Koldo García. Bergerot aseguró en un primer momento que Naranjo invita a su programa «al corruptor», en referencia al empresario Víctor de Aldama, «para darle masajes».

Ante este comentario, Naranjo no dudó en devolver el golpe. «Yo intento en estas cosas ser una persona razonable y entender lo que dice el otro, pero si me vas a estar siempre respondiendo con una gilipollez, pues lo mismo tengo que dejar de tratarte como si fueses una persona seria», ha respondido el periodista.

La secuencia de comentarios derivó en una fuerte discusión entre el periodista y la de Más Madrid. Bergerot llegó a referirse a Naranjo como «el mayor referente del Partido Popular». «Cuando no tenéis argumentos, lo único que hacéis es insultar», dijo la portavoz de Más Madrid, mientras el periodista de Telemadrid retiraba «la palabra gilipollez».

Bergerot siguió señalando al periodista. «La pena es que estés cobrando dinero público de la televisión de todos los madrileños», dijo la portavoz, y acto seguido le pidió que dejara la «televisión pública» para dejar espacio a «los que tratan con respeto y pluralidad».

«Eso lo decidirá la dirección de Telemadrid. Afortunadamente, no lo decides tú», señaló Naranjo. Al instante Bergerot respondió con su amenaza dirigida al periodista: «En mayo de 2027 se te va a acabar el chiringuito».