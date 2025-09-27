Amal y George Clooney pueden presumir de ser una de las parejas más estables del panorama internacional. Once años después de pasar por el altar en una preciosa y romántica boda celebrada en Venecia, demuestran que siguen tan unidos como el primer día. De hecho, el afamado actor presume de haber encontrado la forma de mantener esa felicidad en su matrimonio, y es que apenas discutiría con su esposa.

Después de ser considerado durante muchos años uno de los solteros de oro de Hollywood, Amal llegaba para cambiarle la vida por completo. Un amigo de ambos les presentaba, y el flechazo resultaba instantáneo. En aquel momento, Clooney se encontraba de vacaciones en su casa situada en el Lago di Como, en Italia, junto a sus padres. «¿Me paro a verte y puedo llevar a mi amiga?», le preguntó. «¡Por supuesto!», contestaba el actor.

Amal y George Clooney. (Foto: Gtres)

Pese a no tener ninguna información sobre Amal, él se quedaba impactado con su belleza y personalidad. «Nos quedamos despiertos hablando toda la noche», relataba al respecto sobre ese primer encuentro. «Y conseguí su dirección de correo electrónico porque iba a enviarme algunas fotos que me hizo con mis padres. Comenzamos a escribirnos. Yo no sabía si ella quería salir conmigo, sólo pensé que éramos amigos», confesaba la estrella de Hollywood en su momento. El resto, es historia, ya que meses después, George no dudaba en invitarla a acompañarlo a Londres, lo que se convertiría en su primera cita.

Así surgió el amor entre George y Amal Clooney

«Fuimos a cenar», desvelaba actor en una entrevista. «Fue Amal quien eligió el sitio, uno de esos lugares increíblemente modernos y chic. Cuando salíamos había 50 paparazzis, pero ella manejó la situación como una campeona». A partir de entonces, la historia de amor se desarrollaba a toda velocidad, y terminaba con una romántica boda por todo lo alto que duraba nada menos que 3 días, además de haber formado una preciosa familia junto a los mellizos Alexander y Ella.

Amal y George Clooney juntos en Venecia. (Foto: Gtres)

Respecto a su truco para mantener esa estabilidad dentro de su relación, parece que la edad y la experiencia tendrían mucho que ver. «Hay una cuestión que es encontrar a la persona que necesitas, particularmente a cierta edad, y a partir de ese momento todo es fácil», aseguraba en The New York Times. Y es que no permiten que las cosas pequeñas lleguen a afectarles, tal y como lo hubiesen hecho siendo más jóvenes.

Pese a ello, la pareja tampoco ha escapado de los rumores y especulaciones acerca de una supuesta crisis en su matrimonio. Al parecer, y según indicaban fuentes cercanas, Amal Clooney no estaría muy contenta con la amistad que ha surgido entre el actor y Jennifer López. De hecho, la ausencia de la abogada durante el estreno de la obra Good Night, and Good Luck fue bastante llamativa, mientras que la diva del Bronx sí que estuvo presente.

«Amal ciertamente no sospecha que haya ninguna travesura, pero no está contenta con lo bien que parecen llevarse George y JLo», confesaba una fuente cercana a Radar Online. Sin embargo, no hay prueba de que eso haya afectado de ninguna manera a la pareja, quien este verano se ha dejado ver de los más sonriente y cómplice. De hecho, su última aparición pública fue en el Festival de Venecia.