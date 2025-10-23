Así es Isabel Preysler: edad real, matrimonios, fortuna, memorias y secretos de la Reina de Corazones

Isabel Preysler es una de las figuras más reconocidas de la prensa española e internacional, conocida como la Reina de Corazones por su elegancia, carisma y relaciones con personalidades de la política, la música y la literatura.

¿Quién es Isabel Preysler?

Nacida en Manila, Filipinas, Isabel se trasladó a España y comenzó a destacar en el mundo mediático. Su estilo y vida social la convirtieron en referente de la alta sociedad y en figura habitual de portadas.

Formación y carrera mediática

A los 16 años se trasladó a Madrid, España, para vivir con su tío y tía y estudiar en Mary Ward College, una universidad católica irlandesa en España, donde se formó en contabilidad. Comenzó trabajando como periodista en la revista ¡Hola! en 1970; su primera entrevista fue a su futuro esposo Julio Iglesias.En 1984 presentó el programa de televisión español Hoy en Casa y desde entonces ha aparecido y presentado diversos programas de estilo de vida. Ha sido anfitriona de eventos para la realeza y celebridades, incluyendo al príncipe Carlos y a David y Victoria Beckham durante sus visitas a España.

Imagen pública y marcas

Isabel Preysler es imagen nacional de marcas de lujo como Ferrero Rocher, Suárez, Manolo Blahnik, Chrysler y Porcelanosa, llegando a colaborar incluso con George Clooney en 2006 para una campaña publicitaria. Ha sido elegida por los lectores de ¡Hola! como la mujer más elegante y mejor vestida de España en varias ocasiones: 1991, 2002, 2006 y 2007.

Reconocimientos y filantropía

En 2006 recibió el Women Together Award por su labor filantrópica con las Naciones Unidas en Nueva York, siendo la primera mujer de ascendencia filipina en ganar este premio .

En 2007 fue invitada junto a sus hijas a Clarence House, la residencia de Carlos de Inglaterra, como invitadas de honor.

Matrimonios y relaciones

Isabel Preysler se ha casado tres veces y ha tenido relaciones muy mediáticas:

Julio Iglesias (1971–1979): Con el cantante tuvo tres hijos —Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias—.

(1971–1979): Con el cantante tuvo tres hijos —Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias—. Carlos Falcó , marqués de Griñón (1980–1985): Con él tuvo una hija, Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón.

, marqués de Griñón (1980–1985): Con él tuvo una hija, Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón. Miguel Boyer (1988–2014): Ministro de Economía en el gobierno de Felipe González; permanecieron juntos hasta su fallecimiento.

(1988–2014): Ministro de Economía en el gobierno de Felipe González; permanecieron juntos hasta su fallecimiento. Tras la muerte de Boyer, mantuvo una relación con Mario Vargas Llosa, que duró varios años hasta su ruptura en 2022.

Datos personales y estilo de vida